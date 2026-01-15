Euphoria 3: novità, trailer e guest star

L'attesa sta per finire: la terza stagione di Euphoria è pronta a fare il suo debutto e a riprendere le fila della storia. Un'attesa, quella affrontata dai fan, che si è protratta molto a lungo. Il finale della seconda stagione, infatti, è stato trasmesso nell'ormai lontanissimo febbraio 2022. Una pausa lunghissima che è stata caratterizzata tanto dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood quanto dalla morte di Angus Cloud, attore di appena venticinque anni che nello show interpretava il personaggio di Fezco. Una morte, quella dell'attore, che di sicuro ha avuto delle ripercussioni sulla trama della terza stagione, che è stata svelata dal nuovissimo trailer appena condiviso online.

Di cosa parlerà Euphoria 3?

Stando a quanto si legge nella trama ufficiale condivisa da HBO, i nuovi episodi di Euphoria ruoteranno intorno alla scoperta della fede e al rapporto che i protagonisti hanno con essa, ma anche intorno alla redenzione e alla capacità del male di insinuarsi in ogni aspetto della vita quotidiana. Quello che però emerge con maggiore chiarezza dalla visione del trailer è che il creatore dello show, Sam Levinson, ha deciso di aprire la terza stagione con un grande salto temporale. Una scelta in qualche modo obbligata dalla lunga pausa dello show, che serviva a rendere credibile la crescita degli interpreti. Nel trailer si sente Rue (Zendaya) dire "qualche anno dopo le superiori" ed è così che scopriamo che la terza stagione sarà ambientata circa cinque anni dopo la chiusura della seconda.

Rue ora lavora in Messico e nonostante la scoperta della fede e la voglia di ripulirsi, alcuni vecchi debiti si presentano a chiedere riscatto. La ragazza si troverà così di nuovo invischiata in un mondo oscuro, corrotto, fatto di ricatti e violenza, dove è difficile anche solo capire di chi fidarsi. Oltre a quello di Zendaya, il trailer conferma il ritorno degli attori principali, tra cui anche Sydney Sweeney e il lanciatissimo Jacob Elordi che, dopo il successo di Frankenstein, è pronto a provocare il pubblico con la sua interpretazione di Heathcliff nella trasposizione di Cime Tempestose in uscita a febbraio.

Tutte le nuove aggiunte al cast

Euphoria 3 non vedrà solo il ritorno della maggior parte del cast originale, ma presenterà al pubblico anche una lista di nuovi personaggi. Sono infatti ben 18 le new entry e le guest star attese nella terza stagione della serie targata HBO. Tra queste ci saranno Natasha Lyonne (Orange is the new black), Danielle Deadwyler, Sam Trammell (True Blood), Eli Roth, la youtuber Trisha Paytas. Inoltre nella terza stagione apparirà anche la popstar, reduce dal suo nuovo album, Rosalia e, soprattutto, c'è molta attesa per l'entrata in scena di Sharon Stone.

Ecco quando uscirà la terza stagione di Euphoria

L'uscita del trailer ufficiale della terza stagione di Euphoria - serie che, con le prime due stagioni, è riuscita a portarsi nove Emmy Awards su venticinque nomination - ha portato con sé anche l'annuncio della data di uscita dei nuovi episodi.

La terza stagione, dunque, verrà trasmessa su Sky e in streaming su NOW a partire dal prossimo 13 aprile, in contemporanea con la messa in onda statunitense. Strategia di distribuzione che HBO e Sky mettono quasi sempre in atto con i titoli più attesi della stagione e, dopo quattro anni di attesa, Euphoria è senza dubbio uno degli show più attesi di tutto il 2026.