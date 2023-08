Morto Angus Cloud, star di "Euphoria": aveva 25 anni

Aveva perso il padre la settimana scorsa, ed ora arriva la triste notizia che ha sconvolto il mondo del cinema, che anche lui, Angus Cloud, giovane star della serie cult Euphoria intepretata da Zendaya, è morto all'età di soli 25 anni. A darne notizia per primo il sito di TMZ, riportanto un commovente annuncio della famiglia del giovane attore. “ È con il cuore spezzato che oggi dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano ”, ha dichiara in una nota con cui comunicava la morte di Cloud. “ Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per moltissime persone in tantissimi modi diversi ”.

La tragica scomparsa del padre

“ La settimana scorsa Angus ha dato l’addio a suo padre, e stava affrontando intensamente questa perdita ”, continua la nota. “ Il solo conforto che abbiamo ora è sapere che ora si è riunito a suo padre, che era il suo migliore amico. Angus ha parlato apertamente della sua lotta per la salute mentale, e speriamo che la sua morte possa essere un monito per tutti quelli come lui, che non devono sentirsi soli a lottare in silenzio ”.

Ignote le cause della morte

Al momento non sono state rese note le cause del decesso, anche se le dichiarazioni della famiglia porterebbero a pensare che possa trattarsi di suicidio. Le informazioni riportate da sito americano parlano anche di una possibile overdose. Al momento le uniche notizie confermate sono il luogo del decesso, nella casa di famiglia ad Oakland, in California, dove era nato il 10 luglio del 1998.

Era considerato da tutti una stella nascente di Hollywood anche se prima del ruolo in Euphoria dove intepretava Fezco, non aveva mai recitato. Venne scelto quasi per caso, mentre stava camminando per strada a New York e venne notato dall'esperta di casting Eléonore Hendricks. Inizialmente Cloud sospettando una truffa, aveva declinato l'offerta, ma dopo l'incontro con la direttrice del casting Jennifer Venditti decise di accettare, e il creatore della serie Sam Levinson lo aveva reso un co-protagonista insieme a Zendaya per le prime due stagioni.

La sua breve, ma "intensa" carriera