Grande ritorno per "Un professore" su Rai Uno. Il primo episodio è già in streaming

C’è grande attesa per il ritorno di una tra le fiction di maggior successo della scorsa stagione televisiva di Rai Uno. Stiamo parlando di Un Professore che ha visto (e vede ancora oggi) Alessandro Gassmann come indiscusso protagonista insieme a Claudia Pandolfi e a un gruppo di giovani attori già lanciati in altre produzioni. La seconda stagione era attesa per il 16 novembre, data in cui sarebbero stati trasmessi in prima serata i primi due episodi. Invece, alla luce del successo dell’incontro di tennis tra Sinner e Djokovic e in vista di una nuova sfida all’ultimo sangue, le programmazioni subiscono un leggero slittamento. E Un Professore è tra questi. La fiction, infatti, in tv debutta ufficialmente il 23 novembre ma la première di stagione è già disponibile su RaiPlay. Una scelta, seguendo i successi di Mare Fuori, che ha permesso allo show di fidelizzare ancora di più con il pubblico e trovare una fascia molto recettiva in quello più giovane. Non a caso, la serie tv regala uno sguardo (edulcorato) sul mondo della scuola, miscelando le storie dei professori a quelle degli studenti.

Ma cosa succederà nella seconda stagione? Protagonista, come è giusto che sia, è Dante. Di professione è un insegnante di filosofia e, dietro all’uomo intelligente e carismatico, è emersa tutta la sua sofferenza. Ovvero quella di un uomo che ha dovuto affrontare la tragedia della morte di un figlio, il gemello di Simone. Ricostruire un rapporto con l’unico figlio rimasto, che è stato poi al centro di tutta o quasi la prima stagione, ha permesso a Dante di riconciliarsi con la paternità. La seconda stagione si apre proprio con la consapevolezza di aver ritrovato il legame con il figlio ma, cosa più importante, ora sta anche vivendo un nuovo amore con Anita. Ma gli inconvenienti sono dietro l’angolo. Sullo sfondo resta il liceo Leonardo Da Vinci e la classe frequentata da Simone il compagno di classe Manuel. È qui che Dante è chiamato, con il solito piglio anticonformista, a mettersi alla prova come professore e mentore, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. A rendere viva la scuola ci sono anche la preside Smeriglio e i colleghi professori con le loro manie, gli amori e i guai quotidiani.

Una serie che ha trovato sul successo nella sua semplicità e nel modo in cui si è approcciato alla professione dell’insegnamento. Nicolas Maupas è Simone, già visto in Mare Fuori. Manuel è Damiano Gavino, visto di recente in Nuovo Olimpo.