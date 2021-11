Alessandro Gassmann torna su Rai Uno con "Un Professore"

È un periodo d’oro per Alessandro Gassmann. Dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone, in onda su Rai Uno fino al 25 ottobre con gli episodi della stagione tre, il celebre attore si appresta a tornare in tv e in prima serata con una nuova fiction. Questa volta non in un drama d’azione, ma sarà il protagonista di un racconto di formazione ambientato tra i banchi di scuola. Si intitola Un Professore la nuova serie di Rai Uno, diretta da Alessandro D’Altri (che ha realizzato anche la seconda stagione de I Bastardi di Pizzofalcone), scritta da Sandro Petraglia e Fidel Signorile, in onda dall’11 novembre per 6 prime serate (con episodi da 100 minuti ciascuno). Un Professore non è un prodotto originale. Anzi, è l’adattamento italiano di una serie catalana – chiamata Merlì – che è andata in onda in patria tra il 2015 e il 2018 su Tv3 e che ha generato persino uno spin-off.

Un Professore, di cosa parla la serie tv

Al centro della vicenda c’è Dante Balestra (Alessandro Gassmann). Lui è un professore che insegna filosofia ed è da poco tornato a Roma. Riprende a lavorare al Liceo Leonardo Da Vinci. Ha un carattere molto particolare. È simpatico, gioviale con un metodo di insegnamento provocatorio. Mal visto dai colleghi ma apprezzato dai suoi studenti, attraverso i pensatori, il professore spinge i giovani a capire come relazionarsi nella vita di tutti i giorni e come affrontare le sfide che hanno di fronte. Dante ha il pregio di saper spiegare con affabilità il pensiero di Epicuro, Socrate e altri ancora.

Nella vita privata è un uomo che passa con facilità da una storia all’altra anche se è follemente innamorato di Anita (Claudia Pandolfi), madre single di uno dei suoi studenti. Dante è tornato a Roma per cercare di ricostruire il rapporto con il figlio (Nicola Maupas), rimasto solo dopo che la madre si è trasferita all’estero. Alle vicende personali, nella storia si intrecciano anche le storie degli alunni e del liceo in cui Dante lavora, facendo emergere un ritratto veritiero di cuore e di pancia sul mondo dell’insegnamento e della scuola di oggi.

Il vincitore del festival di Sanremo al timone della colonna sonora

Un Professore ha tutte le carte in regola per diventare un altro grande successo per le fiction della Rai. Questa in particolare ha il pregio di essere una storia vera e attuale, che alza il velo sul ruolo degli studenti e dei professori al tempo dei social e in un momento di grandi cambiamenti. E poi, trainato dalla bravura e del savoir faire di Gassmann, la serie tv parte con il piede giusto. Ma non è tutto. La colonna sonora ospita un nome di grande rilievo. La produzione si è affidata a Francesco Gabbani, vincitore del festival di Sanremo con la sua Occidentali’s Karma. In particolare, proprio per il lancio della fiction, il cantautore ha scritto "Spazio Tempo" che si può già ascoltare nel trailer de Un Professore.