Mare Fuori, dopo la serie tv arriva il musical. "Un avvincente percorso di crescita"

In poco tempo è diventata una tra le serie tv più amate dal pubblico italiano (e non solo). Arrivata in sordina su Rai Due, ora Mare Fuori è un vero e proprio fenomeno di culto. Grazie al passaparola sul web e grazie alla condivisione degli episodi su RaiPlay e poi su Netflix, lo show che racconta di un gruppo di giovani – in cerca di redenzione – in un carcere minorile di Napoli è proprio sulla bocca di tutti. Si parla di una trasmissione negli Stati Uniti sulla rete della HBO – la stessa che ospita Gomorra e L’amica Geniale –, si parla già di una quarta stagione che arriva in streaming a inizio del 2024 (dopo il bagno di folla alla Festa del cinema di Roma) e si è concretizzata l’idea di un musical. Sotto la direzione artistica di Alessandro Siani, lo spin off di Mare Fuori debutta nei teatri di Napoli per arrivare poi a Roma, Milano e Bologna. Si inizia il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli, data già tutta esaurita, per toccare poi altre parti d’Italia. Un fenomeno incontrollabile ma quale potrebbe essere il segreto del suo successo?

Ovviamente, trattandosi di uno spin-off e di una storia parallela ambientata durante gli eventi di Mare Fuori, il musical porta a teatro alcuni volti noti della serie più altri attori, tra cui il vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria de Filippi. Scritto da Cristiana Farina, Maurizio Careddu (sceneggiatori e co-creatori già della serie) e Alessandro Siani, il musical è ambientato nell'immaginario IPM di Napoli, l'istituto di detenzione minorile in cui ragazzi hanno la possibilità di capire chi sono e cosa vogliono al di là di cosa sono stati fuori da quelle mura. In vista del suo debutto è stata rilasciata la sinossi ufficiale. "Mentre fuori imperversa la guerra dei Ricci contro i Di Salvo, dentro l’IPM i loro eredi, Rosa Ricci e Carmine Di Salvo, si trovano l'una contro l'altro ma, in modo inspiegabile tra loro sin da subito inizia a scorrere una corrente magnetica che presto si trasforma in un sentimento forte e travolgente. I due ragazzi non possono sottrarsi a quello che provano e Beppe ne approfitta. L'educatore vede infatti proprio nel loro amore l'antidoto per l'insensata e tragica guerra tra le loro famiglie".

Con lo stesso stile che ha contraddistinto la serie tv, il musical rompe gli schemi e crea un ponte tra piccolo schermo, teatro e vita vera. Temi forti, attuali, raccontati con garbo e che mettono in scena una storia di ottima fattura e che spiega come si può sfuggire dal mondo della camorra e come c’è la possibilità di vivere lontano dalla criminalità. Pur contestata perché racconta il male di Napoli attraverso gli occhi del male stesso, Mare Fuori è comunque una serie diversa cerca di mettere in evidenza come una seconda possibilità esiste per tutti. Come si può evincere dalla trama che è stata rilasciata, il musical ha una storia ancora più umana rispetto alla serie tv. Una storia che affonda a piene mani nella tradizione più pura della "fiction" ma che esplora comunque altri temi come: l'amore tra giovani ragazzi (per l'appunto), il senso di amicizia, di redenzione e i megane di coppia e intrafamiliari. Sullo sfondo resta - di nuovo - la città di Napoli, l'IPM e tutta la magia che ha reso tale Mare Fuori.