Triangoli amorosi e intrighi: tutte le novità di Lolita Lobosco su Rai Uno

Con l’inizio del nuovo anno torna anche la fiction di Rai Uno. Tra le tante novità eccellenti delle prossime settimane c’è subito un gradito ritorno. E stiamo parlando di Luisa Rainieri che indossa, per la seconda volta, i panni di Lolita Lobosco. Lei è il vicequestore del commissariato di Bari ed è a capo di una squadra di soli uomini ma, nonostante ciò, riesce comunque a far "sentire" la sua voce e a farsi apprezzare dai colleghi. I nuovi episodi arrivano in prima serata, su Rai Uno, dall’8 gennaio, conservano quel mix di crime e drama tutto al femminile che ha decretato poi il suo successo. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti per Bibi Film Tv e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction, la seconda stagione è composta da sei episodi. Alla regia c’è Luca Miniero e la sceneggiatura è curata da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. I nuovi episodi de Le indagini di Lolita Lobosco riprendono il filo da dove si era conclusa la prima stagione, che fin da subito ha convinto il pubblico di Rai Uno, totalizzando più di 7 milioni di telespettatori.

Lolita Lobosco è alle prese con nuovi casi di omicidio che ha il compito di risolvere e riuscirà nell’intento grazie alla collaborazione preziosa di Forte e di Esposito. Parallelamente, cerca di mantenere la promessa fatta a suo padre – evento che ha chiuso poi la prima stagione -, ovvero di trovare il suo assassino. Chiarito infatti che l’omicidio è opera della malavita organizzata che agiva nel porto di Bari, rimane da scoprire solo chi sia stato l’esecutore del delitto. L’indagine si rivela molto complessa, perché c’è qualcuno che vorrebbe nascondere a Lolita la verità. Se sul lavoro le difficoltà sono tanto e diverse, la vita privata della protagonista non è meno complessa. Alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo (Filippo Scicchitano), si aggiungono anche le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone. Come se non bastasse, nella vita di Lolita si affaccia pure una vecchia conoscenza. Si tratta della sua prima cotta: l’affascinante Angelo Spatafora.

Liberamente ispirata ai romanzi di Gabriella Genisi, la serie di Rai Uno è un prodotto di grande valore perché è capace di essere sia un racconto al femminile che un dramma poliziesco carico di colpi di scena. Luisa Ranieri, bellissima e caparbia nel ruolo di Lolita, è un’attrice di grande talento che interpreta una donna forte e controcorrente. Una serie moderna, che guarda alla tradizione americana ma che convince per un ritmo serrato e un’ironia intelligente.