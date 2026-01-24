Willy il principe di Bel Air, in vendita la casa "di" Will Smith

Tra le serie tv che hanno fatto la storia del piccolo schermo, diventando delle vere e proprio icone della cultura pop degli anni Novanta c'è senza dubbio Willy - Il principe di Bel Air, la sitcom che vedeva come protagonista un giovanissimo Will Smith. Andato in onda dal 1990 al 1996 per un totale di 148 episodi spalmati in sei stagioni, Willy - Il principe di Bel Air raccontava la storia di Will (una versione fittizia del suo interprete), un ragazzo cresciuto nella parte occidentale di Philadelphia, in un quartiere popolare e povero.

A seguito di una rissa nel parco giochi di quartiere, la madre decide di mandarlo a vivere dagli zii ricchi che vivono in California, nella speranza che la vicinanza con persone di successo possa salvare il figlio dal degrado. Arrivato a Bel Air, noto quartiere residenziale e benestante, Will si scontra con uno stile di vita ben diverso da quello a cui è abituato. Uno stile di vita che si evince già dall'esterno della dimora degli zii Philip (James Avery) e Vivian (Janet Hubert-Whitten per le prime tre stagioni e Daphne Maxwell Reid per le ultime tre). Già dalla sigla, in effetti, si nota senza sforzo lo sguardo colpito del giovane Willy quando i suoi occhi registrano l'immagine dell'immensa villa, con le sue colonne e il suo porticato immenso, così diversa dall'appartamento materno in cui è cresciuto.

Villa monumentale e opulenta che, ora, è stata messa in vendita online. Utilizzata soprattutto per le riprese esterne della serie tv e per la già citata sigla, la villa non si trova davvero nel quartiere di Bel Air, ma è invece a Brentwood Park, in una zona ugualmente ricca e residenziale, quasi elitaria, che si trova poco fuori Los Angeles. Costruita nel 1937, oggi la villa è considerata "un pezzo di storia della televisione" nella descrizione fornita da Mansion Global, sito specializzato del settore immobiliare.

Con una facciata che ricalca lo stile giorgiano coloniale, la villa di Willy - Il principe di Bel Air ha una superficie di quasi mille metri quadrati, che contano ben sei camere da letto oltre che una piscina. Una vera e propria casa da ricchi, che dunque ben si sposava con il tipo di narrazione messa in gioco dalla serie tv degli anni Novanta. La villa è stata messa in vendita per circa 30 milioni di dollari, che sono poco più di 25 milioni nella conversione in euro.

Secondo le testimonianze, inoltre, al momento la dimora coloniale è utilizzata per le riprese esterne di una nuova serie, sebbene non si sappia ancora di quale si tratti. Ma è difficile che possa essere una serie capace di diventare un'icona come è stato per Willy - Il principe di Bel Air.