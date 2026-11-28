«Il capo perfetto», titolo che ovviamente sottintende una antifrasi, è l’omonimo e fortunato film del 2021 dello spagnolo Fernando León de Aranoa con Javier Bardem che interpreta un carismatico proprietario di un’azienda di bilance in attesa d’una visita importante che determinerà il futuro della sua impresa. Da quest’idea la casa di produzione Cattleya ha costruito la nuova miniserie per Netflix, dal 2 dicembre, con sei episodi in cui il protagonista assoluto è Luca Zingaretti che interpreta Giulio Zagni, «il capo perfetto», da sempre il sovrano indiscusso e amato della sua fabbrica di volanti per auto e della sua famiglia nella Motor Valley romagnola. Qui si muove risolvendo i problemi delle persone che gli stanno attorno è il caso del suo principale collaboratore Robi Biondi (Francesco Colella) che rischiano di rovinargli la visita dei clienti turchi oppure di metterlo in difficoltà con la Ferrari per la quale sta progettando un nuovo volante. Proprio su questo ritardo nella consegna, s’inserisce la storia di tre sorelle rampanti (molto interessante la scelta delle attrici: Sara Mondello, Anna Bisciari, Cristina Parku) di una piccola azienda locale determinate a rubargli l’importante commissione. Il capo perfetto starà a guardare?

«Mi interessava raccontare questa figura di imprenditore in una regione italiana così importante per i motori racconta Luca Zingaretti siamo diventati il settimo paese industrializzato grazie a chi ha è riuscito a trasformare una passione in un’industria». Certo il suo personaggio non è sempre del tutto positivo: «Lavora in un mondo completamente cambiato con metodi vecchi. Se la cava abbastanza bene anche se fa robe che oggi fanno accapponare la pelle». L’attore, che ha appena compiuto 65 anni, si sofferma anche sul divario generazionale che è uno dei temi della serie sottolineando, con amara ironia, come «il nostro non sia un paese per giovani, non ricordo un governo che abbia fatto delle politiche efficaci in tal senso. Se guardo al mio ambiente, vedo che a Hollywood danno milioni di euro a degli esordienti mentre in Italia a 60 anni sei ancora un giovane attore. Cosa che peraltro, vista la mia età, a me sta bene...».

Con la regia di Roan Johnson e Niccolò Falsetti, la sceneggiatura di Davide Lantieri, Michele Pellegrini, Marco Pettenello, Serena Patrignanelli, Virginia Virilli, Il capo perfetto ospita una serie di curiosi camei da Filippo Tortu a Leonardo Manera, da Raul Cremona a Anna Carol, da Dente a Davide Toffolo e con il cantante Nek nel ruolo fisso del barista.