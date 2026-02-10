Ecovacs Robotics automatizza tutta la casa: dai vetri al giardino

GOAT, WINBOT e DEEBOT: sono questi i tra brand di ECOVACS che rappresentano rispettivamente la gamma di tosaerba, con modelli per giardini privati e versioni più professionali per i prati di grandi dimensioni, la gamma di robot lava-vetri e quella dei robot per la pulizia dei pavimenti.

GOAT: i tosaerba per il giardino

Le due nuove serie di robot tosaerba si chiamano GOAT O e GOAT A. La prima è una gamma pensata per giardini di dimensioni piccole e medie, i classici spazi privati che spesso presentano ostacoli visto che sono vissuti e, magari, possono anche proporre una complessità maggiore fatta di corridoi stretti o zone d’erba non regolari.

Ecovacs GOAT O600 RTK

I modelli pensati per affrontare questa sfida, più difficile, sono GOAT O1200 LiDAR PRO e GOAT O600 RTK. Tra le caratteristiche c’è il sistema di navigazione di precisione, che permette al robot di muoversi agevolmente anche in corridoi d’erba fino a 80 centimetri, il sistema TruEdge che si occupa dei bordi e la tecnologia AIVI 3D, simile a quella dei robot per la casa, che riconosce 200 tipi di ostacoli e oggetti.

GOAT O600 aggiunge il sistema RTK multifrequenza con telecamera AI e giroscopio che può ricevere il segnale satellitare da massimo 45 satelliti per un tracciamento migliore della precisione.

La gamma per i prati di grandi dimensioni è invece fatta da GOAT A1600 LiDAR PRO e A3000 LiDAR PRO. Il numero indica la dimensioni in metri quadrati (1.600 e 3.000 mq), mentre la tecnologia è la stessa per entrambi e include la doppia lama, un motore con coppia maggiorata, batteria da 32V, videocamera AI e tagliabordi TruEdge. In più, grazie al motore potenziato, questi robot superano pendenze del 50%.

I prezzi vanno dai 649 euro di O600 RTK fino ai 2.299 euro di A3000 LiDAR PRO.

WINBOT W3 Omni: pulizia automatica dei vetri

Con Winbot W3 Omni, ECOVACS fa un salto in avanti rispetto alla generazione di pulisci-vetri automatici, che risale al 2012. W3 Omni ha infatti una stazione dedicata che fa da batteria portatile e da sistema di pulizia automatica del panno.

Ecovacs Winbot W3 Omni

Basta posizionare il panno nella sua stazione per lavarlo tramite 4 dischi rotanti e 16 ugelli che lo irrorano di acqua, come in una sorta di piccola lavatrice portatile. Se con la generazione precedente, quindi, il panno andava rimosso e lavato a mano, ora la pulizia richiede un intervento umano che si limita al posizionamento su una superficie, alla rimozione al termine del lavoro e al riposizionamento sul vetro successivo.

Durante la pulizia, il robot si muove in verticale restando adeso al vetro grazie a una pressione aspirante di 8.000 Pa e, per la sicurezza, c’è il cavo che fornisce sia l’alimentazione, sia una resistenza di 1.000 N. WINBOT W3 OMNI costa 699 euro, inclusa la base con batteria e sistema di lavaggio integrato.

DEEBOT T80S Omni: il nuovo robot lavapavimenti

Chiude l’elenco delle novità il T80S Omni, robot lava-aspira con rullo lavapavimenti che ruota a 220 giri e viene costantemente irrorato di acqua pulita e soluzione detergente. Il rullo esercita una pressione sul pavimento (3.800 Pa) per aiutare l’azione dell’acqua con quella meccanica, oltre a integrare tutte le ultime tecnologie dell’azienda.

Ecovacs Deebot T80S OMNI

Tra queste c’è il sistema che estende rullo e spazzola per pulire i bordi, quello che solleva il rullo o le spazzole a seconda della situazione, l’anti-groviglio che evita che i capelli restino attorcigliati e la potenza di aspirazione di 24.800 Pa.

Non manca, ovviamente, la stazione di ricarica e lavaggio: a fine pulizia, il robot si reca alla base per scaricare la polvere (fino