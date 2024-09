Haier e la cucina (sempre più) connessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Haier è un nome che vuol dire essere leader mondiale nei grandi elettrodomestici per 15 anni consecutivi. I numeri lo certificano, e per questo al centenario di IFA Berlino l’azienda cinese di proprietà ma con un’anima americana non poteva non esserci per mostrare un nuovo ecosistema connesso, potenziato da soluzioni tecnologiche avanzate e personalizzabili. Lo stand di Haier ha permesso ai visitatori di immergersi nella Smart Home, grazie all'integrazione dell'app hOn, che gestisce e ottimizza l'esperienza con gli elettrodomestici del gruppo.

Lavatrici e lavastoviglie

Un elemento chiave è stato l'avatar virtuale che, attraverso interazioni proattive, ha guidato i visitatori nello stand, dimostrando come Haier migliori la vita quotidiana con soluzioni innovative. L'area dedicata al lavaggio ha visto la presentazione della gamma X Serie 11, che raggiunge la classe energetica A-60% e offre funzionalità come la tecnologia Ultra Fresh Air, che mantiene freschi gli indumenti per ore dopo il lavaggio. Anche l'asciugatrice X Serie 11, con motore Dual Engine Inverter, ha impressionato per l'efficienza energetica (fino alla classe A+++ -25%) e per l'innovazione del tamburo Ultra Reverse Drum.

La gamma X Serie 9 ha invece brillato per la sua capacità di proteggere i capi più delicati, grazie a tecnologie avanzate come Ultra Fresh Air e Ultra Sense, che rileva l'umidità nei carichi più grandi, garantendo un'asciugatura uniforme. Anche la X Serie 7, con particolare attenzione all'igiene, ha spiccato per il trattamento antibatterico ABT e la funzione Refresh Cycle, che ammorbidisce i tessuti e riduce germi e allergeni.

Il tema dell'efficienza energetica è proseguito con la lavastoviglie Xynergy Serie 11, dotata di Heat Pump, che consente un risparmio energetico significativo e garantisce risultati di pulizia impeccabili grazie a tecnologie come X-Spray e Cutlery Shine Plus. Novità assoluta sono state le lavastoviglie I-Pro Shine, dotate di tecnologia Biovitae, capace di eliminare virus e batteri dalle stoviglie.

La cucina smart

Nel settore del cooking, Haier ha messo in evidenza i forni della linea Bionic Steam, che sfruttano le potenzialità del vapore per esaltare i sapori dei piatti, con diverse tecnologie per cucinare gourmet o panificati perfetti. Il forno Chef@Home, con schermo full touch, e ID Ultimate Serie 6 hanno catturato l'attenzione per il loro design innovativo e le funzionalità avanzate, come la telecamera interna che riconosce gli alimenti e imposta automaticamente il ciclo di cottura.

Nel campo della refrigerazione, Haier ha presentato una gamma completa di prodotti con elevata efficienza energetica e tecnologie innovative, come il sistema Supercooling che conserva cibi delicati fino a 10 giorni. Le soluzioni includono frigoriferi in classe A, come il modello combinato 2D 60 Serie 7 Pro, che coniuga efficienza e design, e il modello SBS 90 Serie 7, il più capiente della sua categoria.

La collezione Haier Casarte

La collezione Haier Casarte Series ha introdotto soluzioni di design d'eccellenza, come LaundryCenter, un sistema lavatrice e asciugatrice ergonomico e salvaspazio, potenziato dall'intelligenza artificiale, e l'Intelligent Wardrobe, che sterilizza e profuma i capi con tecnologie all'avanguardia. Anche le cantine vino hanno trovato spazio nello stand, offrendo un'esperienza completa di conservazione e degustazione, con soluzioni come il widget Wine Journey nell'app hOn.

Infine, Haier ha ampliato la sua gamma di piccoli elettrodomestici con la serie I-Master, offrendo performance professionali e connettività avanzata. Durante la fiera, è stato annunciato anche l'ingresso di Haier nel mondo delle macchine da caffè, combinando innovazione e design premium.

Il tema centrale dell'esposizione di Haier è stato l'interconnessione tra tecnologia

avanzata e design premium, con un focus sulla sostenibilità energetica e sull'esperienza utente ottimizzata, grazie all'integrazione delle funzionalità dell'intelligenza artificiale e alla connettività offerta dall'app hOn.