Recensione Lefant M210 Pro OMNI: piccolo, lava con il rullo e rinuncia al sacchetto

Basi sempre più grandi, sacchetti per la polvere da acquistare, bracci estensibili e prezzi da elettrodomestico premium: ormai il mondo dei robot aspirapolvere sembra dominato da prodotti che vogliono andare sempre più in alto. Lefant M210 Pro OMNI, invece, prova a seguire una strada diversa, puntando su dimensioni ridotte, lavaggio con rullo autopulente e una base che gestisce l’acqua ma non svuota automaticamente la polvere.

Da una parte si perde la comodità dello svuotamento automatico, dall’altra si ha una stazione che si infila dove altre non starebbero. Ha senso rinunciare a una delle funzioni più richieste sui robot moderni in cambio di un prodotto più compatto e meno impegnativo?

Design compatto e base meno ingombrante

La prima cosa che si nota del Lefant M210 Pro OMNI è la dimensione. Il robot ha un diametro di 28 cm e un’altezza di 9,9 cm, quindi è già più piccolo rispetto a molti concorrenti. Questo gli permette di muoversi con più facilità negli spazi stretti, tra le gambe delle sedie, sotto alcuni mobili e nelle zone dove i robot più larghi non si avventurano.

In case piccole, appartamenti cittadini o ambienti molto arredati, un robot più compatto può fare davvero la differenza: se non si ha una villa enorme e con arredamento minimalista, non sempre è ideale scegliere un modello più grande e potente. A volte serve un dispositivo che passi dove gli altri non arrivano e che non costringa a riorganizzare mezza casa attorno alla base di ricarica.

Per contenere le dimensioni, però, la base rinuncia alla comodità dello svuotamento automatico della polvere. Bisogna quindi svuotare a mano il serbatoio della polvere, ma il mini robot di Lefant non si priva della funzione di lavaggio con auto-pulizia del mocio a rullo che, grazie a due piccoli serbatoi di acqua sporca e pulita, viene igienizzato al termine del lavoro (o durante se la casa è molto grande).

Nonostante sia compatta, la base integra comunque il serbatoio del detergente lavapavimenti che viene dosato automaticamente ad ogni riempimento, oltre ad avere il sistema di asciugatura ad aria per togliere l’umidità dal mocio a rullo a fine pulizia.

Come aspira senza spazzola centrale?

Lefant punta su una bocca di aspirazione senza spazzola centrale: in pratica ci sono solo le due spazzole laterali che convogliano capelli, polvere e particelle solide verso una bocca centrale più piccola del solito, disegnata come la bocchetta di un aspirapolvere.

Il vantaggio è che si riduce moltissimo sia la manutenzione, sia il costo perché il robot utilizza meno componenti. E si producono meno rifiuti visto che non servono i sacchetti che sarebbero poi da smaltire.

Il rischio è quello di una minor efficacia in aspirazione. Dopo una settimana di test, posizionandolo in bagno dove i capelli si annidano più spesso, il robot è riuscito ad aspirare con la stessa efficacia di altri modelli a spazzola.

L’unico limite è con i detriti di dimensione e peso maggiori: qui la spazzola centrale fa la differenza, ma è ovvio che si tratta di questione di necessità: chi abita in un appartamento urbano, difficilmente avrà il problema di ghiaia, pietrisco e terra portate in casa dal giardino. E, per questi casi, l’M210 Pro Omni può essere è la soluzione ideale, specie se l’appartamento è un bilocale o un trilocale molto vissuto, con mobili e ostacoli di ogni tipo.

Il contenitore della polvere è da 800 ml, una capacità importante per un robot così compatto e maggiore rispetto alla media di modelli anche più grandi. Lefant dichiara fino a due settimane di utilizzo e, effettivamente, non è stato necessario svuotarlo dopo 10 giorni di test. Chi ha animali domestici, specie a pelo lungo, potrà invece doverlo svuotare ogni 5/7 giorni a seconda della situazione.

Come lava: il rullo autopulente non ha nulla da invidiare

La parte più interessante del Lefant M210 Pro OMNI è il lavaggio: pur essendo più compatto del solito, il robot integra un vero e proprio rullo lavapavimenti che viene bagnato con acqua pulita durante il funzionamento e contemporaneamente utilizza una spatola che raschia la parte a contatto con il pavimento, strizzando via l’acqua sporca che viene raccolta in un piccolo serbatoio separato posto a bordo del robot stesso.

Il principio è quello di lavare senza spargere liquidi e semi-liquidi sul pavimento. Gli ugelli spruzzano acqua pulita e detergente sulla parte superiore del rullo, la spatola rimuove lo sporco dopo il contatto col pavimento e l’acqua sporca viene raccolta per poi essere scaricata nella base.

La pressione costante del rullo è riuscita a rimuovere macchie di uno o due giorni, ma non fa miracoli per quelle più difficili e secche. Inoltre il rullo è fisso e non si estende lateralmente.

Navigazione, app e controllo smart

Il robot crea una mappa della casa permettendo di gestire stanze, zone vietate e aree da pulire. L’applicazione non è sofisticata come i top di gamma, ma questo può essere un vantaggio per chi cerca qualcosa di semplice e non vuole perdersi fra mille menu e sotto menu.

Basta avviare la mappatura, creare eventuali zone vietate e scegliere fra poche e semplici opzioni: 4 livelli di potenza di aspirazione, 4 livelli di umidità del mocio (incluso quello base, senza acqua), il tempo di asciugatura (2 ore minime, 5 ore massimo) e l’intervallo del lavaggio.

Va migliorata leggermente la traduzione: aggiungi zona, ad esempio, significa aggiungi una zona vietata e potrebbe generare confusione all’inizio.

Bene invece le funzioni di programmazione della pulizia, la possibilità di salvare fino a 3 mappe e il collegamento con Alexa e Google Assistant. Inoltre, a differenza di altri concorrenti, il supporto al WiFi dual band (2,4 GHz e 5 GHz) semplifica la connettività e evita quelle noie che i modelli con il solo WiFi a 2,4 Ghz possono avere quando si effettua la configurazione iniziale.

Tramite Apple Watch, infine, si può avere sempre al polso il comando per avviare le pulizie, senza dover cercare l’app nello smartphone.

Prezzo e disponibilità

Lefant M210 Pro OMNI è pensato soprattutto per chi ha pavimenti duri e vuole un robot compatto, silenzioso nella manutenzione e capace di lavare meglio dei modelli con semplice panno trascinato, senza spendere cifre enormi. Il rullo autopulente è il suo punto di forza, mentre la rinuncia allo svuotamento automatico della polvere è una scelta che va considerata.

A fronte di questa piccola rinuncia, però, Lefant M210 Pro OMNI

(-70% rispetto al listino di 999 euro) ed è perfetto sia per chi vuole un primo robot, sia per chi ha fisicamente necessità di un modello compatto perché l’arredamento e le dimensioni della casa lo richiedono.