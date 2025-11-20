Gli sconti SwitchBot al Black Friday: c'è anche la serratura smart da agente segreto

Per il Black Friday, SwitchBot ha annunciato diversi sconti sui prodotti lanciati quest'anno, un 2025 particolarmente ricco di novità, poiché il produttore ha aggiornato moltissimi modelli della sua gamma. Durante tutto il periodo del Black Friday, gli sconti sui prodotti arrivano fino al 50% del prezzo di listino.

SwitchBot Lock Ultra Vision Combo: la serratura con riconoscimento dei volti

Uno dei prodotti più interessanti è sicuramente Lock Ultra che, nel pacchetto Vision Combo, aggiunge alla serratura smart anche un tastierino numerico con lettore di impronta digitale e videocamera con riconoscimento tridimensionale dei volti che permette di avere una sicurezza in linea al FaceID di Apple che usiamo per sbloccare i nostri smartphone.

Questo kit è composto dalla serratura smart, un dispositivo che si monta sul cilindro europeo esistente e aziona la chiave/il pomello per aprire automaticamente la porta dall'interno, e dal tastierino che può essere configurato per accettare utenti diversi e creare autorizzazioni, anche temporanee. Si tratta del tastierino più evoluto, ma anche di quello più versatile: chi è avvezzo alla tecnologia può usare il riconoscimento facciale, chi è più tradizionale può usare la combinazione numerica, l'impronta, le tessere NFC e via dicendo.

Ovviamente, essendo connesso in rete tramite l'hub incluso nel kit (Hub Mini, compatibile anche con Matter), si può usare l'app per bloccare e sbloccare la porta da remoto o aggiungere un'autorizzazione (un codice numerico ad esempio) per far entrare un ospite o il personale di servizio, con la certezza che questo codice scadrà dopo un periodo di tempo predefinito. Lock Ultra Vision Combo, il kit che include quanto descritto sopra, è disponibile a 229,99€ con lo sconto del 23%. In alternativa c'è la versione con il tastierino con impronta, senza riconoscimento del volto, a 179,99€ al posto di 249,99€ di listino.

Tutti gli sconti di SwitchBot al Black Friday

In occasione del Black Friday, SwitchBot propone sconti anche sugli altri prodotti dal 20 novembre fino all'1 dicembre. Si parte con il videocitofono di Switchbot che sarà disponibile in promozione al prezzo minimo storico di 99,99€. Le caratteristiche più interessanti di questo citofono WiFi riguardano il fatto che lo schermo con i tasti di risposta e apertura della porta è completamente wireless e si può posizionare sia a muro, sia su un tavolo o una scrivania.

Uno degli sconti più grossi è quello che riguarda il purificatore d'aria con tavolino integrato: è disponibile a 169,99€ con il 43% di sconto rispetto al prezzo di listino. La sua funzione principale è quella di purificare l'aria, perché ha un filtro HEPA e diverse modalità di funzionamento inclusa quella a bassa rumorosità, ma in realtà è anche un oggetto di arredamento e funzionale perché integra una luce LED diffusa e un tavolino con ricarica wireless per lo smartphone.

Infine c'è il robot SwitchBot K11+, un robot aspirapolvere con base di svuotamento molto compatta per chi non ha tanto spazio in casa, è in sconto del 40% e costa 239,99€. Non è il più potente, ma ha un enorme vantaggio rispetto agli altri dato che la stazione è alta 25 cm e larga 24 cm, permettendo di incastrarla sotto ai mobili sospesi, come quelli del bagno ad esempio, o in piccole nicchie tra un mobile e l'altro.

Ci sono offerte interessanti anche per AI Art Frame, una cornice digitale potenziata dalle funzionalità AI, con un design piacevole e in grado di far

dimenticare le vecchie e noiose cornici per le foto che andavano di moda ormai più di 10 anni fa. Gli sconti vanno dal 20 al 30% per i diversi formati (7,3", 13,3" e 31,5").

Per tutte le offerte si può consultare la pagina di Amazon con i prodotti in sconto oppure il sito ufficiale dove si trovano le promozioni fino al 50%.