SwitchBot AI Hub: cos’è e perché cambia il concetto di smart home con OpenClaw in locale

Con l’arrivo dell’iintelligenza artificiale in casa, la smart home diventa più facile per tutti e supera il vecchio paradigma basato su comandi vocali (con Alexa e simili) e applicazioni da utilizzare sullo smartphone. Con SwitchBot AI Hub si entra in una fase diversa: un hub che interpreta ciò che accade dentro casa, lo analizza localmente e lo trasforma in azioni.

La particolarità? Si tratta del primo hub domestico che supporta OpenClaw eseguendolo in locale, senza bisogno di PC sempre accesi o server cloud esterni, a vantaggio della privacy.

OpenClaw in locale: cosa significa per la smart home

SwitchBot AI Hub permette di eseguire OpenClaw direttamente sull’hardware dell’hub tramite aggiornamento software. Ma cos’è OpenClaw? Si tratta dell’evoluzione dell’IA da semplice “chatbot” che risponde alle nostre domande a “agente IA”.

L’agente IA è qualcosa che non esegue comandi predefiniti, andando in crisi se questi non esistono ad esempio, ma interpreta la richiesta fatta tramite una chat (WhatsApp, iMessage… in totale una cinquantina di piattaforme), capisce il contesto e esegue le azioni, verificando che siano andate a buon fine.

Una frase come “ciao, sto andando in vacanza, torno fra due settimane” basta all’agente IA per capire che deve mettere la casa smart nelle condizioni giuste: abbasserà il riscaldamento, chiuderà le tende, simulerà di tanto in tanto la presenza di qualcuno tramite le luci ad esempio, e attiverà i sensori per l’allarme e le videocamere.

SwitchBot rende facile l’utilizzo di OpenClaw perché ha una procedura di attivazione semplificata, senza che sia necessario acquistare un Raspberry o usare un PC dedicato. Inoltre, l’IA è eseguita in locale, in un ambiente isolato, sempre attivo e sotto il controllo dell’utente: i dati non vengono mandati via Internet per l’elaborazione.

Vision-Language Model: l’hub che capisce cosa succede davvero

Il secondo elemento chiave è l’integrazione di un Vision-Language Model, quindi un modello in grado di interpretare immagini e trasformarle in descrizioni testuali.

Collegando fino a otto telecamere incluse le SwitchBot Pan/Tilt Cam 2K/3K Plus o il Video Doorbell, l’hub non si limita a registrare il movimento tramite i sensori, ma analizza i video (in locale) e può riconoscere persone, animali, veicoli, oggetti, pacchi.

I video di sicurezza si trasformano in riassunti testuali e report giornalieri di quello che è successo. Questo permette di semplificare l’accesso alle scene che ci interessano: basterà chiedere “mostrami le scene in cui si vede un’auto rossa” e il sistema cercherà all’interno delle ore di registrazione solo quelle immagini.

Il sistema non prevede costi per la registrazione locale e l’hub di SwitchBot si può collegare a un disco esterno per avere fino a 16 TB di spazio di archiviazione. Tutto in locale e senza abbonamenti obbligatori.

Automazioni intelligenti basate su ciò che vede la casa

La parte più interessante non è solo la visione AI, ma l’uso dei riassunti come eventi che danno il via a un’automazione.

Significa che non si programmano solo regole come “se il sensore è attivo, allora accendi la luce”, ma si possono costruire scenari automatici basati su eventi complessi: sicurezza, assistenza degli anziani, controllo degli animali domestici e via dicendo.

Un esempio? Se il Video Doorbell (il citofono smart) rileva qualcuno alla porta, OpenClaw invia l’immagine via chat e chiede se vogliamo sbloccare la serratura del cancello esterno.

Il sistema poi può analizzare i video e suggerire delle automazioni, ad esempio può proporre di aprire automaticamente la porta di casa o la serranda del garage se, quando torniamo carichi di borse della spesa, passiamo sempre per quell'ingresso.

Un hub centrale per oltre 100 dispositivi

SwitchBot AI Hub è anche il primo edge hub dell’azienda e, sotto il profilo connettività, è piuttosto completo.

Supporta WiFi dual band 2.4 e 5 GHz, collega oltre 100 dispositivi SwitchBot, funge da bridge Matter per fino a 30 dispositivi di altri marchi e offre un’estensione Bluetooth fino a 200 metri (in ambiente aperto, meno se ci sono muri di mezzo).

Inoltre è prevista anche la possibilità di installare Home Assistant, scelta che lo rende interessante per utenti più esperti che vogliono potenziare l’automazione della casa e integrare anche dispositivi di terze parti.

Prezzo e disponibilità

SwitchBot AI Hub è già

disponibile sul sito ufficiale con un prezzo di 259,99 euro. Il supporto ufficiale a OpenClaw sarà attivato tramite aggiornamento software, mentre l’accesso completo alle Skills via OpenClaw arriverà in un secondo momento.