Molto "chill" e "allineati". Così parlano i nostri ragazzi

Pubblichiamo la prima puntata del Dizionario della Gen Z, i ragazzi cresciuti tra smartphone e social. Con un linguaggio spesso sconosciuto agli adulti. Che impareranno a stare nel chill!

Allineato

aggettivo Quando una persona, un brand, un argomento o una situazione sono in totale sintonia e hanno un obiettivo, un'idea o una prospettiva comune. Utilizzato anche in inglese come aligned, è diffuso sui sociale nel lessico del branding e della collaborazione creativa. (agg.) In accordo con principi, obiettivi, tono o strategia. Esempio: «Ho scelto questo brand perché è super allineato con il mio mood».

Based

aggettivo Riferibile agli individui che si mostrano autentici, diretti, che dicono ciò che pensano senza filtri, anche se le proprie idee possono non piacere. È un termine dello slang dei social media, che indica l’essere fedeli a se stessi nonostante la pressione sociale. (agg.) Schietto e controcorrente in modo autentico. Esempio: «Il suo discorso mi ha fatto capire quanto è based su questi temi». (agg.) Esprime la propria opinione senza filtri esenza paura di dispiacere agli altri. Esempio: «Non le importa del giudizio altrui, super based!».

Chill

verbo, sostantivo Dall’inglese to chill, che significa raffreddarsi o rilassarsi, indica la scelta consapevole di una vita tranquilla, rinunciando a stress e preoccupazioni per prendersela comoda. È un termine molto diffuso nella cultura pop, nei social media e nelle community anche nella sua versione italiana chillare. (v.) Rilassarsi, prendersi del tempo senza impegni ocomplicazioni, senza farsi problemi. Esempio: «Stasera voglio solo chillare sul divano con una serie e comfort food». (sost.) Atmosfera osituazione caratterizzata da calma, relax eassenza di stress opressione. Esempio: «Mi serve del chill dopo questa giornata!».

Clout chasing

locuzione nominale Comportamento di chi cerca ossessivamente di ottenere fama, popolarità e influenza online. Dall’inglese clout, che indica influenza e visibilità, viene utilizzata frequentemente nel gergo social, indicando una ricerca quasi smaniosa di attenzioni. Esprime spesso un tono critico ed è legata a dinamiche di opportunismo mediatico. (loc. nom.) Comportamento mirato a ottenere visibilità associandosi a persone o trend popolari, più che per valore originale. Esempio: “Pubblicare quell’opinione controversa, taggando influencer e personaggi famosi è solo una mossa di puro clout chasing.”

Cotto

aggettivo Indica uno stato di esaurimento mentale, quando la testa è troppo piena, stanca o oberata per pensare o elaborare una situazione in modo razionale. È un'espressione usata comunemente in italiano, ma anche in inglese come cooked con lo stesso significato. (agg.) Esausto o mentalmente «andato». Esempio: «Dopo più di dieci ore di studio, sono davvero cotto, ho bisogno di una pausa». (agg.) Non riesce a pensare razionalmente. Esempio: «Non so come possiamo risolvere la situazione, sono cotta in questo momento».

Cringe

verbo, sostantivo e aggettivo Aspetto o comportamento imbarazzante o fuori luogo che fa chiudere la conversazione o fa in modo che si abbandoni una determinata situazione, spesso per goffaggine, eccessiva ostentazione o mancanza di autenticità. (v.) Ritrarsi fisicamente o emotivamente per disagio, paura o imbarazzo.

Esempio: «Mi cringia ogni volta che parla». (sost.) Situazione, comportamento o contenuto che suscita imbarazzo o repulsione. Esempio: «È puro cringe». (agg.) Che provoca forte imbarazzo o disagio. Esempio: «Quel video è davvero cringe».

(continua)