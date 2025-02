Pure OpenAI dice basta al woke: eliminati i riferimenti a diversità e inclusione

Ascolta ora 00:00 00:00

Sulla scia di Meta e di altre grandi aziende a stelle e strisce, in particolare della Silicon Valley, anche OpenAI ha deciso di archiviare la stagione del woke. Il colosso dell’intelligenza artificiale ha infatti eliminato dal proprio sito internet la pagina dedicata all’impegno dell’azienda verso le politiche DEI, ossia dedicate alla diversità, all’uguaglianza e all’inclusione. Visitando il sito, la sezione è stata rimpiazzata da un testo che parla di persone con “background diversi” senza utilizzare la parola “diversità”.

Prima del dietrofront, sul sito di OpenAI c’erano riferimenti sugli “investimenti” per le politiche DEI con l’obiettivo di “migliorare costantemente il lavoro nel creare un’organizzazione diversificata, equa e inclusiva”. La modifica è datata 27 gennaio, giorno della pubblicazione della pagina dedicata a “building dynamic teams” (“creare team dinamici”, ndr). La società di intelligenza artificiale non ha rilasciato comunicati ufficiali rispetto alla modifica del sito.

Per il momento rimangono dei riferimenti all’equità nella sezione dedicata a come l’intelligenza artificiale di ChatGPT evita di produrre contenuti stereotipati ma rispettosi della privacy. Il sito specializzato TechCrunch evidenzia che la decisione sulla rimozione delle politiche DEI dovrebbe essere legata al nuovo clima politico degli Stati Uniti. Ricordiamo che pochi giorni fa il procuratore Pam Bondi ha dato mandato al Dipartimento di Giustizia di "indagare, eliminare e penalizzare" i programmi DEI considerati illegali nelle aziende del settore privato che ricevono fondi federali.

Come evidenziato in precedenza, OpenAI non è l’unica realtà a stelle e strisce a dire basta all’integralismo woke.

