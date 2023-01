Roma, capitale della denatalità: i numeri Istat

I nati in Italia sono sempre di meno: l'ultimo Report dell'Istat sulla natalità generale mostra l'ennesima flessione con 400mila nati in meno nel 2021 rispetto all'anno precedente (per il 2022 bisognerà aspettare qualche mese) e stupisce che sia la Capitale d'Italia, Roma, ad avere i peggiori effetti sulle nascite con un calo del 10%.

Numeri al ribasso

Anche stavolta si tratta di un record negativo, fotografato perfettamente dalle 13 pagine di statistica dell'Istituto, oltre ai loro database: i primi sei mesi del 2022 hanno registrano seimila nati in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Il trend prosegue ormai dal 2008 con le nascite diminuite di 176.410 unità (-30,6%). " La forte contrazione dei primi figli rispetto al 2008 interessa tutte le aree del Paese – ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano che presenta un lieve aumento", spiega l'Istat. Nel caso specifico della capitale, dicevamo, Roma fa segnare il -10%.

Non sarà nemmeno un caso che spetta al Centro il primato della denatalità nazionale, con un calo complessivo registrato del -34,3%, mentre le sole prime nascite scendono del -38,2%. L’Umbria risulta prima in questa classifica con -36,7% nel complesso e -40,5% nelle prime nascite. Anche le regioni del Nord hanno fatto registrare cali significativi con la Valle d’Aosta al ribasso del -42,6% e fino al -48,4% per le prime nascite. Minimo comune denominatore italiano è il calo dei primi figli rispetto a quelli complessivi.

Quali sono le cause

Secondo l'Istituto, tra le principali motivazioni delle coppie che non hanno i primi figli viene indicata " la prolungata permanenza dei giovani nella famiglia di origine " per varie ragioni, tra cui lavorative (mancanza di lavoro) ed economiche (stipendi minimi). Dal 2012 al 2021 sono diminuiti anche i nati che avessero almeno un genitore straniero (21.461 in meno) che, con 85.878 unità, fanno parte del 21,5% del totale dei nati. La pandemia ha ulteriormente contribuito al calo delle nascite che dal bimestre novembre-dicembre 2020 sono scese del 9,5% rispetto allo stesso periodo del 2019, tendenza che si è confermata anche nei primi mesi del 2021.

Come scrive IlMessaggero, i residenti romani over 65 sono circa il 23%, di poco sotto il valore nazionale ma in forte aumento rispetto agli anni scorsi. Da qui, l'effetto domino fa sì che i ragazzi under 14 siano soltanto poco più del 12%. Le previsioni Istat indicano che entro il 2031 i ragazzi che andranno a scuola saranno 60mila in meno rispetto a oggi, cosa che potrebbe comportare la relativa riduzione di edifici scolastici e insegnanti. Rimane molto basso, di conseguenza, il livello di fecondità delle cittadine italiane, considerato "al minimo storico": si fanno più figli nel Mezzogiorno ma in ripresa anche alcune aree del Nord e Centro. Infine, l'età media con cui si diventa madri è di 31,6 anni.