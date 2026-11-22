Quando muore una persona famosa, nei giorni che seguono si apre una specie di buffet. Ognuno arriva con il suo piatto: una frase detta in un’intervista di vent’anni prima, uno spezzone televisivo, un post ritrovato. Il morto comincia così a parlare più di quando era vivo. Gli si fa dire che credeva, oppure che non credeva affatto e che per lui tutto cominciava e finiva qui. Ciascuno prende il pezzo che gli serve e se lo porta a casa. Quelle parole saranno anche vere. Ma davanti alla morte nessuno sa davvero che cosa aspettarsi, e le idee coltivate per una vita, anche le più solide, a un certo punto ci lasciano in ginocchio davanti a un mistero che non si fa mettere in tasca. Bergman lo aveva messo in scena nel Settimo sigillo. Il cavaliere gioca a scacchi con la Morte per strapparle una risposta su Dio, e la risposta non arriva. Eppure l’unico momento in cui trova pace è un pomeriggio sull’erba con una famiglia di saltimbanchi, davanti a una scodella di latte e fragole selvatiche. Dice che se lo porterà via, quel ricordo, tenendolo tra le mani come una ciotola piena fino all’orlo. A me piace pensare alla morte con lo sguardo che Gesù ci consegna nel Vangelo di Matteo. Al giudizio nessuno viene interrogato sulle sue teorie. Le domande hanno una concretezza quasi imbarazzante: «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 25,35.36). Caravaggio, nelle Sette opere di Misericordia dipinte per il Pio Monte di Napoli, mise queste parole in un vicolo notturno e affollato, dove la gente si china su altra gente.

Saremo interrogati sull’amore. Le idee possono essere sbagliate, e a volte diventano il modo più raffinato per guardarci allo specchio e crederci più moralmente autorevoli di altri; chi vive di cultura lo sa meglio di altri. Ma «Alla sera della vita, saremo giudicati sull’amore», scriveva san Giovanni della Croce. E quell’amore riguarda cose poco intellettuali e molto umane. Nella Morte di Ivan Il’i di Tolstoj il magistrato che muore è circondato da gente che gli mente. L’unico che gli dà sollievo è Gerasim, un giovane servo che per ore gli tiene le gambe sollevate sulle spalle e non finge che vada tutto bene.

È da poco nelle sale Dio ride di Giovanni Veronesi: Pierfrancesco Favino è un frate del ’600 che racconta il Vangelo con gioia contagiosa, mentre la Chiesa predica in latino. A Venezia il film è stato presentato con una frase che mi ha molto colpito e interrogato: «si può spegnere una voce, ma non ciò che essa ha lasciato negli altri». Di una persona, alla fine, resta questo. Un piatto messo in tavola, una visita fatta quando nessuno ci andava. Sulla morte possiamo continuare a litigare. Mi sembra più saggio farsi umili e cominciare adesso, finché c’è tempo, l’esame di coscienza sull’amore. Da giovane prete a Roma vivevo in una parrocchia dove il parroco aveva fatto mettere sulla porta una frase di un santo frate eremita calabrese del ’500: «facemo bene adesso che havemo tempo».