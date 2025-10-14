Il soul di Sarah Jane Morris celebra il "Club dei 27"

Non abbandona mai il suo inglese, ma metà del cuore batte per l'Italia. Sarah Jane Morris da sempre ha un rapporto felice col nostro paese e da alcuni anni si è fatta pure una "famiglia italiana". La calda voce del soul britannico, originaria di Southampton e oggi cittadina di Brighton, chiama così i quattro membri del Solis Quartet Vincenzo Di Donna (violino), Luigi di Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio di Francia (violoncello). Con loro due anni e mezzo fa Morris aveva realizzato un album monografico intitolato All You Need Is Love, rilettura a voce e archi di alcuni classici dei Beatles e dal 17 ottobre torna con la stessa formula: Forever Young (Irma Records) è una dedica sofisticata, per interpretazione e arrangiamenti, al leggendario Club dei 27, quel manipolo di artisti morti prematuramente all'età di 27 anni. Dalla tracklist dell'album ("Eseguita tutta live, senza sovraincisioni") spiccano nomi come Amy Winehouse (sulle prime avrei voluto fare una monografia su di lei, poi abbiamo pensato di allargare lo sguardo, ammette la cantante), Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison e "unico del gruppo a morire a 26 anni, ma artista così tanto legato al mio sviluppo di interprete, Otis Redding". Gli archi del Solis Quartet sfidano, così abituati a percorrere partiture jazz e classiche, la forma canzone. Lo avevamo già fatto coi Beatles, per cui eravamo timorosi di stravolgere le perfette armonie, spiega Antonio di Francia ora la sfida era tutta nel cogliere lo spirito anni '70 di alcuni giganti qui presenti". Sarah Jane Morris è entusiasta, spiega, "di raccontare questi giovani musicisti che, a dispetto della loro età, sono stati così influenti". E poi: " Winehouse poi è un mio vero amore. Attraverso le sue canzoni, qui interpreto Back To Black e Love Is a Losing Game e ho sentito di conoscerla, così spaventata e vulnerabile".

Sulle donne Sarah Jane Morris coltiva un nuovo progetto: "Un disco di mie canzoni originali che cantano della vita di almeno 20 artiste influenti da Billie Holiday a Etta James a Janis Joplin". E poi ancora Solis Quartet: "Penso a un album dedicato ai Led Zeppelin".