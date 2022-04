A 77 anni si è spenta l'attrice Catherine Spaak, icona del cinema anni Sessanta

Articolo in aggiornamento

A 77 anni è morta l'attrice Catherine Spaak. Da anni combatteva contro un brutto male. Nonostante fosse nata in Belgio, ha conosciuto grande fama e popolarità in Italia con film di grande successo a partire dalla prima metà degli anni Sessanta. Nella sua lunghissima carriera ha lavorato tanto anche in tv, conducendo le prime tre edizioni del fortunatissimo e longevo programma Mediaset Forum, oltre ad aver partecipato nel 2015 al reality L'isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi.