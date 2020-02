Adriana Volpe contro Serena: "Mi hai dato della mi.., stai attenta come parli"

La puntata di ieri, 17 febbraio, del Grande Fratello Vip è stata piena di tensioni e, l’arrivo di Serena Enardu negli studi Mediaset, ha scatenato l’ennesimo scontro con Adriana Volpe.

Eliminata dal pubblico da casa dopo essere finita al televoto contro Fabio Testi, la compagna di Pago ha rivissuto parte della sua esperienza nel reality show dicendosi felice di come siano andate le cose. Il suo obiettivo, infatti, era la riconciliazione con il cantante e non la vittoria. Per aggiungere carne al fuoco, però, Alfonso Signorini si è collegato nuovamente con la Casa chiedendo particolare attenzione da parte di Adriana Volpe per quanto avvenuto a conclusione della puntata dello scorso 14 febbraio.

Finito il collegamento in diretta, i “vipponi” si sono accomodati a tavola e la conduttrice ha preparato del salmone per chi lo desiderava. Le polemiche, però, sono iniziate quando Adriana ha servito un salmone intero ad Andrea Denver, che non lo aveva chiesto, dandone solo metà a Serena. Quest’ultima, quindi, in confidenza con Antonella Elia, ha criticato l’atteggiamento della Volpe lasciandosi scappare una esternazione che ha fatto infuriare la donna.

“ E poi la mign...a sono io! ”, ha commentato Serena e, davanti a queste parole, Adriana si è infervorata. “ Intanto, della mign...a...per favore! La prossima volta stai attenta a come parli! – ha sbottato la concorrente del Gf Vip - . Perchè della mign...a lo dai a qualcun altro e non a me! Adesso sono davvero stanca! ”. Chiusa parentesi su questo spiacevole episodio, poi, la Volpe ha raccontato la sua versione dei fatti sull’accaduto: “ Cara Serena, tu il salmone lo hai mangiato intero perché ti ho dato la mia metà. Io, comunque, il mio salmone l’ho mangiato ”.