Adua Del Vesco entra al Gf e si becca l'ex fidanzato

Il cast della quinta edizione del reality show Grande Fratello Vip è composto da concorrenti eterogenei. Tra i nomi si leggono quelli di personaggi televisivi come Stefania Orlando, Paolo Brosio, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento; parenti di vip come Enock Barwuah Balotelli fratello di Mario; e quello di Fulvio Abbate, scrittore palermitano spesso presente in tv in qualità di opinionista.

Scorrendo la lista dei partecipanti si scorgono i nomi di due ex fidanzati che proprio all'interno della Casa si ritroveranno dopo la fine della loro relazione. I due in questione sono: Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Prima di entrare nella casa la Del Vesco ha rilasciato una intervista pubblicata sul Fatto Quotidiano. Questo quanto dichiarato dalla donna: "Partecipo al Grande Fratello Vip perché è arrivato il momento giusto per mettermi in gioco, mostrare chi sono e cercare il mio riscatto rispetto al racconto sbagliato che è stato fatto di me. Mi hanno giudicato senza conoscermi, per anni mi hanno etichettato unicamente come la fidanzata di".

La Del Vesco, attrice di film e fiction tv, è sempre rimasta in ombra rispetto ai partner che l'hanno affiancata negli anni. La sua lunga relazione con il collega attore Gabriel Garko, spesso finita sotto i riflettori, ha offuscato la sua carriera professionale creandole un certo disagio. Alla fine della storia con Garko, durata tre anni, la giovane ha attraversato un periodo difficile soffrendo di depressione e anoressia, da cui è uscita anche con la fede e la preghiera.

A proposito dell'ex Massimiliano Morra, la Del Vesco ha dichiarato al quotidiano: "Conosco solo lui, mio malgrado. Siamo stati fidanzati ma non siamo rimasti in buoni rapporti, tanto che quando ho saputo che c'era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione. Poi ho cambiato idea. Parliamo del passato, cercherò di valutare che persona è oggi. Diciamo che ha sbagliato tanto nei miei confronti e spero l'abbia capito".

Adua ha preferito non entrare nei dettagli che hanno portato alla fine della relazione con Morra aggiungendo: "Onestamente non so se racconterò cos’è successo tra di noi. Io non ho nulla da nascondere. Raccontare di me o aprirmi non è un problema, sennò non avrei accettato di partecipare. Sono serena".

A proposito dell'esposizione mediatica sofferta durante la relazione con Garko, Adua è stata perentoria: "Il gossip mi ha danneggiato, mi ha fatto stare male. Infatti oggi sono riservatissima, non parlo mai del mio compagno, cerco di tutelarmi. Vivere la mia storia d'amore con Gabriel Garko sotto i riflettori mi ha condizionato, spesso sono stata male perché non avevo gli strumenti per capire alcune dinamiche mediatiche. A vent'anni ero una ragazzina e beccarsi gli insulti o sentirsi giudicata per la propria vita privata da dei perfetti sconosciuti, a tratti è stato devastante".