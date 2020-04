La Marcuzzi senza trucco, il web è impietoso: "Ci vuole coraggio per mostrarsi così"

Senza più serate con gli amici, viaggi e passeggiate, sui social proliferano le foto delle star senza trucco. C'è chi lo fa per necessità, chi per mostrarsi al naturale ai suoi fan, chi come mera strategia di marketing per lanciare nuovi prodotti. Una delle ultime foto condivise da Alessia Marcuzzi ricade proprio in quest'ultima categoria ma ciò non toglie forza e impatto al suo gesto. La bionda romana è sempre molto attiva sui social network, dove condivide spesso momenti della sua quotidianità, soprattutto nelle storie.

Con quasi 5 milioni di follower, Alessia Marcuzzi ha un vasto bacino di riferimento e i suoi post sono sempre molto seguiti e apprezzati. Dalla beauty routine alla sua linea di borse, passando per gli scatti fashion o con la figlia, la conduttrice romana non si risparmia sui social, dove è diventata in breve tempo un punto di riferimento per moltissimi utenti tra i 25 e i 50 anni. Sono soprattutto le donne a seguirla, in cerca di spunti per look e nuove tendenze, che Alessia Marcuzzi non manca di condividere. Ora che è in pausa forzata dalla tv a causa del coronavirus, la conduttrice romana ha più tempo da dedicare alle attività extra e così, qualche settimana fa, ha annunciato una nuova linea di prodotti cosmetici dedicati alla cura della pelle. Proprio per lanciare questo nuovo progetto, Alessia Marcuzzi ha scelto di fotografarsi completamente senza trucco e senza filtri, mostrandosi per quella è davvero.

Sdraiata sul letto, con un grande sorriso ammiccante alla fotocamera, Alessia Marcuzzi ha deciso di infrangere un tabù ancora valido per molte donne, sia dello spettacolo che non. " Ho deciso di scattarmi una fotografia, senza filtri e senza trucco, illuminata solo dalla luce del sole ", scrive la conduttrice prima di invitare le sue follower a seguire il suo esempio. Una mossa furba da parte della Marcuzzi, che in questo modo vuole coinvolgere un ampio bacino di utenza nel lancio dei prodotti skin care, sulla cui pagina saranno poi convogliate le (più belle) foto inviate dalle seguaci. Tanti sono stati i commenti di stima e di rispetto per questo gesto da parte della conduttrice, molte le donne che ne hanno apprezzato la bellezza acqua e sapone. Lo scatto di Alessia Marcuzzi trasmette un forte senso di allegria e di gioia, tratti peculiari del suo carattere.