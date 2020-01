Andrea Denver, Anna Wolf: "Le proposte hot ad Elisa De Panicis? Voglio affrontarlo"

La quarta edizione del Grande fratello vip ha visto, quest'anno, protagonista un'ex coppia, ovvero quella originariamente formata da Andrea Denver ed Elisa De Panicis. I due si sono ritrovati nella Casa più spiata d'Italia, dopo aver avuto una relazione fugace. A quanto pare, il loro rapporto si sarebbe fondamentalmente basato sull'attrazione fisica, in passato. E se da una parte, il modello originario di Verona e residente a New York ha chiarito di aver avuto solo quattro rapporti intimi con la De Panicis, quest'ultima, invece, lascia intendere che con il modello ci sia stato molto di più. E, quanto ha ad oggi sostenuto la modella di Solaro sembra aver indispettito non poco l'attuale fidanzata di Denver. Parliamo della modella americana Anna Wolf.

La mannequin dallo sguardo di ghiaccio ha concesso un'intervista esclusiva a Chi magazine, in cui ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla recente frequentazione avuta dal compagno con la De Panicis. "Magari le ha chiesto di andare da lui in albergo, ma era in amicizia -ha fatto sapere, per poi non nascondere che sente la necessità di incontrare il fidanzato-. Io mi fido ancora di lui, Non sono il tipo di persona che si arrabbia o che diventa sgradevole, però ho bisogno di affrontarlo". Nel corso del suo intervento, la diretta interessata ha, poi, chiarito il suo punto di vista sugli ormai ex coinquilini del Gf vip (solo Denver è rimasto in gioco, tra i due, ndr): "Andrea ed Elisa sono amici, non si vedono spesso, ma sono comunque amici. Ripeto: amici. Anche se questa storia non finisce qui. Ho bisogno di fargli delle domande".

Dunque, dal contenuto della sua ultima intervista, emergerebbe che la Wolf sia intenzionata ad avere un confronto vis à vis con Andrea Denver.

Tuttavia, lei si sente sentimentalmente molto legata ad Andrea, nonostante i due vivano la loro frequentazione a distanza. O almeno questo è stando a quanto da lei stessa confidato: "Andrea e io stiamo insieme da due anni. Ci siamo incontrati a un evento a Miami, ci hanno presentati alcuni amici comuni. La sera seguente il nostro incontro, lui mi ha chiesto di uscire, ho accettato e siamo andati a cena insieme. Quella sera è nata la nostra storia. Io amo Andrea e quindi potenzialmente potrei vedere un futuro insieme. Certo, dopo gli ultimi avvenimenti... Ma mi fido di lui. Almeno credo". Anna si fida della sua dolce metà, anche se le indiscrezioni spifferate dalla De Panicis -che sostiene di aver avuto una relazione importante con Denver- potrebbero intaccare la sua fiducia maturata nei riguardi del modello.

La verità di Elisa De Panicis sul rapporto con Andrea Denver

La web influencer, Elisa De Panicis, aveva di recente sostenuto -in un chiarimento avuto con Andrea Denver nella Casa del Gf vip 4- di aver ricevuto degli espliciti inviti da parte di quest'ultimo. Ovvero, il modello le avrebbe chiesto di raggiungerlo in albergo, nonostante fosse fidanzato. E Chi magazine, in merito a quanto rilasciato da Anna Wolf sull'ex coppia, ha incalzato proprio l'ex gieffina Elisa, che per l'occasione ha riportato un retroscena bollente circa la relazione avuta con l'ex coinquilino.