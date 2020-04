La dimora da sogno di Kate Middleton per la sua quarantena

Il coronavirus è una minaccia che continua a far paura anche al popolo inglese. Ancora prima che Londra diventasse "zona rossa", i reali inglesi hanno già cercato di mettere in sicurezza se stessi e gli altri. Anche Kate Middleton e il principe William sono da diverse settimane in quarantena, come lo è la Regina Elisabetta e il Principe Carlo. Misure estreme hanno diviso la famiglia causa forza maggiore e, nonostante tutto, il virus è già arrivato tra le mura di palazzo. Carlo, ad esempio, è stato il primo ad essere stato colpito ma sembra già essere guarito, e ora si guarda con apprensione alla sovrana. I tabloid però, in questo frangente, si sono interessati a mostrare il luogo in cui i duchi di Cambridge stanno trascorrendo la quarantena. La coppia infatti si è ritirata in campagna, in una villa a cinque stelle, con dieci camere, una cucina enorme e un giardino per permettere ai figli di giocare in libertà. Come rivelano le fonti, questa dimora è l’orgoglio di Kate Middleton.

Di solito i duchi vivono al 1a di Kensington Place, ma ora si sono trasferiti nella tenuta di Anmer Hall. L’edificio si trova a Sandringham Estate, vicino al luogo in cui la sovrana si ritira durante le feste di Natale. La villa risale al VXIII secolo, è a tre piani ed è stata donata a Kate Middleton e a il Principe nel 2011, quando la coppia si è unita in matrimonio. È diventata solo 2013 una delle dimore ufficiali dei duchi, soprattutto quando William aveva cominciato a lavorare come pilota della East Anglian. Ed è stata proprio la Middleton a rimetterla a nuovo con fondi privati della corona, diversamente da quello che ha fatto Meghan. Grazie all’architetto Ben Bentreath, amico di Liv Tyler e di Sarah Jessica Parker, la Middleton ha speso ben 1,5 milioni di sterline per dare un tocco più intimo alla proprietà. Con un nuovo arredo in tutte le stanze, Kate ha voluto una cucina più spaziosa e una stanza da letto costruita su misura dei figli. Si è chiesto un tocco di colore, mescolando oggetti moderni a quelli di antiquariato.

Ed è proprio sui social che si può sbirciare l’immensità della tenuta. Infatti, alcune foto trapelate sul profilo di coppia, si notano i favolosi interni della villa, con Kate e William impegnati in alcune telefonate di lavoro. Insomma, una quarantena da re e regina per gli amati duchi di Cambridge.