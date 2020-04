Kate Middleton non indossa l'anello di Lady D. "É pericoloso..."

Ai tempi del coronavirus tutto può essere veicolo di contagio, anche un semplice anello di diamanti. Lo sa bene Kate Middleton che, in periodo di crisi e di pandemia, ha deciso di non indossare il gioiello che il principe William le ha regalato per il fidanzamento. Il particolare non è sfuggito a nessuno e in molti hanno subito pensato al peggio, ma invece il magazine People, ha spiegato il motivo di questa scelta. I pettegolezzi su una presunta crisi tra i duchi di Cambridge sono tornati a popolare le pagine dei settimanali di gossip dopo che la Middleton, in quarantena e in modalità smart working, è stata fotografata senza quel bellissimo anello che era appartenuto a Lady D.

In ora bianco da 18 carati, con uno zaffiro blu da 12 carati, tempestato da 14 diamanti, costato più di 370mila euro è scomparso ma per una giusta causa. Per la coppia ha un grande valore dato che il principe lo ha regalato a Kate nel momento in cui si sono fidanzati ufficialmente e, prima di lei, lo ha indossato Lady Diana. Ma, da quel che sembra, all’epoca del coronavirus, anelli così vistosi non sono più ammessi. Non c’è nessun veto da parte della Sovrana, ma sono oggetti ingombranti e scomodi, vista la frequenza con cui anche Kate Middleton deve lavarsi le mani. Per cercare di dare una spiegazione a questo piccolo mistero, è sceso in campo il magazine americano, e ha citato persino uno studio scientifico del 2018. Non è stato un caso per Kate Middleton rinunciare al suo prezioso anello, ma come riporta il tabloid, pare che proprio su aggetti del genere si possono depositare più batteri ed è possibile che siano veicoli di infezioni.

Di solito un oggetto di questo tipo non dovrebbe essere veicolo di trasmissione ma, anelli, bracciali e collane, sono i primi a non essere sottoposti a una pulizia approfondita e quindi veicoli di germi. E soprattutto è difficile disinfettarli a dovere. Per questo motivo è sconsigliato indossare anelli o altri gioielli. Kate Middleton forse non sarà a conoscenza dello studio, ma preferisce seguire le norme basilari di igiene e prevenire il dilagare di infezioni. I più maligni hanno subito pensato che ci fosse una crisi tra lei e William, ma invece la motivazione è molto semplice ed è più che giustificata. Certo, per la duchessa non deve essere stato facile separarsi dal suo anello che lo ha sempre indossato con fierezza dal novembre del 2010