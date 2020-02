Arianna David: "Guarita dall’anoressia, ma ho un modo sbagliato di alimentarmi"

Ex Miss Italia nel 1993, conduttrice e modella, Arianna David si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Federica Panicucci parlando della sua lotta contro l’anoressia e dei problemi contro i quali, ancora oggi, si trova a combattere.

In collegamento con Mattino Cinque, la David è intervenuta sul dibattito riguardante i disturbi alimentari che travolgono molte donne e, pur confermando di essere guarita dall’anoressia, ha ammesso di dover continuare a lottare contro il “mostro” ogni volta che vive periodi di forte stress e o qualcuno la invita ad andare a pranzo fuori.

“ Si può guarire, perché io ne sono l’esempio, però è anche vero che l’anoressia ti rimane dentro – ha spiegato lei a Federica Panicucci - . Ho notato che quando ho dei problemi personali, quando mi succedono cose che non vanno bene, riverso di nuovo tutto lo stress sul cibo, quasi non mangiando o mangiando spesso pochissimo ”. Con lucidità e una visibile commozione nell’affrontare l’argomento, quindi, la David ha continuato a spiegare: “ Nonostante io sia guarita, questo mostro mi ritorna sempre davanti agli occhi. Come? Se esco a cena, a volte, mi preparo una settimana prima stando attenta a casa perché poi mi dicono sempre che non mangio. Per me, lo scoglio più duro è quando la domenica mi chiedono di andare a pranzo fuori. A volte litigo con mio marito perché non amo andare a pranzo fuori, mi crea stress e ansia. Vivo malissimo questa cosa! ”.

Dopo lo sfogo iniziale, però, Arianna David ci ha tenuto a fare delle precisazioni. “ Non sono più malata, ma ho un modo sbagliato di alimentarmi ”, ha riconosciuto lei, evitando di descriversi come una donna che segue un’alimentazione corretta.