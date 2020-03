Armando Incarnato fa infuriare Maria De Filippi: "Le donne piangono a causa tua"

In rete, sono emerse le anticipazioni di una nuova puntata di Uomini e donne all'insegna dei colpi di scena, prevista per oggi su Canale 5. Protagonisti dell'appuntamento tv in questione sono in particolare i volti del trono over Armando Incarnato e Veronica Ursida, il cui rapporto non è mai stato idilliaco.

Stando alle ultime indiscrezioni sulla nota trasmissione Mediaset, in puntata Veronica Ursida è chiamata al centro dello studio per parlare del suo attuale conoscente, Andrea. Per l'occasione, la dama capitolina confida di non essere entusiasta della conoscenza avviata con quest'ultimo, lasciando intendere che lui si sia mostrato infantile nei suoi riguardi. E ad approfittare del momento di crisi dei due conoscenti è l'altro volto del parterre femminile del dating-show di Maria De Filippi, Valentina Autiero, che si propone di conoscere il cavaliere. E, secondo quanto anticipato da Gossip e tv, Andrea accetta di avviare una frequentazione con Valentina.

Ma, in studio emerge che lui abbia un amico in comune con Armando Incarnato, il quale fa parlare spesso di sè per via del rapporto turbolento ad oggi maturato con Veronica.

Nella nuova puntata, il cavaliere partenopeo torna a scagliarsi contro quest'ultima, contestando che lei sia solita destinargli attacchi mediatici tra le sue Instagram-story. E non solo. Perché, poi, rivolge altre accuse alla stessa, dichiarando che lei abbia una frequentazione - con uomo che lui riterrebbe un amico "sentimentalmente impegnato"- parallela alla sua partecipazione al dating-show. Delle pesanti accuse che sembrano ferire parecchio la Ursida, la quale finisce si lascia andare ad un pianto liberatorio.

All'intervento di Incarnato seguono le reazioni degli opinionisti della trasmissione, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si scagliano prontamente contro il cavaliere. In particolare Sperti chiede alla De Filippi di porre fine al momento televisivo che vede protagonista Armando. La conduttrice, visibilmente adirata per quanto accaduto in puntata, invita il napoletano a non esagerare nelle sue esternazioni in studio. E lo accusa di essere responsabile delle lacrime versate da tutte le donne ad oggi conosciute: "Tratti le donne sempre allo stesso modo. Anche quelle con cui c'è stata una storia. Tutte quelle che provano a conoscerti finiscono in lacrime, per colpa tua". Incarnato si giustifica invano, perché intanto la De Filippi non intende più dargli la parola e invita Tina a congedare il pubblico, per poi lasciare subito lo studio.

Sotto il video delle anticipazioni sul trono over condiviso dalla pagina Instagram di Uomini e donne, non mancano, intanto, i commenti del web. Tra cui si legge: "Odio Armando, cazzo fatti i ca**i tuoi, boh!". Poi, si legge un messaggio che allude alla rottura tra Veronica e Andrea: "Lo sapevo l’avevo scritto il giorno che era venuto sto ragazzo che questa Veronica trovava il modo di farlo fuori, perché io sono convinta che lei non cerca nessuno, vuole visibilità, business".

Veronica Ursida e il messaggio che alluderebbe ad Armando Incarnato

Nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram Veronica Ursida ha condiviso un curioso post con il web, contenente una sua nuova foto. A corredo della quale, si legge un messaggio al vetriolo che potrebbe essere destinato pubblicamente ad Armando Incarnato.