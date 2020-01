Uomini e Donne, Armando nel caos: "Sta con una 20enne"

La nuova puntata di Uomini e donne, trasmessa lo scorso 29 gennaio su Canale 5, ha riservato ai telespettatori dei colpi di scena. Tra cui lo scontro di fuoco - avvenuto nello studio del dating-show di Maria De Filippi - tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. La relazione di quest'ultimi può dirsi giunta al capolinea. Nel nuovo appuntamento tv, non a caso, Veronica ha voluto avere un confronto finale con Armando, dicendosi curiosa di sapere cosa avesse detto il cavaliere sul suo conto all'altra dama, Roberta Di Padua. E alla richiesta avanzata dalla Ursida, ha risposto il diretto interessato. "Te lo dico io cosa ho detto a Roberta... -ha dichiarato Armando, per poi incalzare, su quanto riferito, la Di Padua -, sta qui davanti a tutti... ho detto che per me 'una donna- che al primo approccio fisico è in un determinato modo- non va bene', punto. Roberta cosa ti ho detto?". "Cosa? Ma tu sei fuori di testa! Sei un vergognoso, Armando!", ha esclamato di tutta risposta Veronica, apparsa visibilmente di sasso per quanto dichiarato da Incarnato. Il cavaliere napoletano ha, poi, infierito sulla biondissima dama: "Ma guarda come gesticoli?!? Barbie è per i bambini e non per gli adulti! A me la bambola non mi serve!". E l'acceso confronto tra i due ex conoscenti non è finito. Perché, poi, Veronica si è fatta portavoce di una nuova e "compromettente" voce spifferatale da una donna sul conto di Armando.

Nel corso della nuova puntata del trono over, la dama originaria di Roma ha, cioé, riportato l'ennesima segnalazione su Incarnato: "Due giorni fa, mi ha scritto una ragazza di vent'anni e mi ha riferito che tu l'altra sera l'hai vista per la quinta volta, da quest'estate. La ragazza è una sud-americana". Ma, all'ascolto delle ultime dichiarazioni rilasciate dalla Ursida, Incarnato è tornato a rispedire alla mittente tutte le accuse ricevute: "Ma sei fuori di testa?!?". Com'era prevedibile che accadesse, la dama non è riuscita a contenere la calma. Tant'è che -ad un certo punto- si è alzata dalla sedia, per poi fiondarsi da Armando e parlargli a distanza ravvicinata: "Armando, esci... meglio che esci... va!". "Stai lontana, che sei finta e sei falsa -ha, quindi, detto il cavaliere all'ex conoscente, poco prima di palesarsi intenzionato ad uscire dallo studio-, Maria (Armando si rivolge alla De Filippi, ndr) non voglio dare a queste ragazze la possibilità di fare teatro su di me. Devo uscire?".

A scagliarsi contro Armando, è stata anche Barbara De Santi, la quale ritiene che il napoletano sia a Uomini e donne in malafede. E, a sua volta, il diretto interessato ha accusato la dama di sfruttare la sua partecipazione a Uomini e donne da dieci anni, perché - a suo dire- interessata ad ottenere della mera visibilità.