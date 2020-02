Jeremias: "Belen e Stefano sono tornati insieme dopo una chiacchierata con me"

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare i più romantici, ma pochi sanno come i due sono riusciti a riappacificarsi.

Il matrimonio tra una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo si concluse a colpi di comunicati stampa poco tempo dopo la nascita del figlio Santiago. In un primo momento, i rapporti tra loro furono molto tesi e in più di un’occasione i fratelli di Belen non risparmiarono commenti e frecciatine al vetriolo nei confronti dell’ex cognato.

Poi, i contatti tra la ex coppia hanno iniziato ad essere sempre più equilibrati ed intensi, soprattutto per il bene di Santiago e, dopo una chiacchierata tra Belen e il fratello minore Jeremias sembra che la coppia sia riuscita a ritrovarsi. A raccontarlo è stato proprio il più piccolo dei Rodriguez in una intervista per il settimanale Novella 2000. “ Durante una vacanza a Ibiza, Belen e io abbiamo cominciato a confidarci. Guardandola negli occhi, le ho chiesto: ‘Perché non parli più con il papà di tuo figlio?’ – ha svelato il giovane, al settimo cielo per la riappacificazione della sorella con De Martino - . Lei mi ha sorriso, e sapendo quanto ci tenessi alla loro serenità mi ha promesso che avrebbe preso una decisione importante. Così lei e Stefano sono tornati insieme ”.

Il retroscena sul ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il ballerino e conduttore Rai era del tutto sconosciuto e sembra proprio che Jeremias abbia avuto un ruolo importante in questa storia. Da sempre legatissimo alla sorella, ha avuto un rapporto molto solido anche con Stefano, almeno fino al momento della separazione. Le loro strade si sono ricongiunte quando Belen è tornata ad essere serena accanto al marito e Rodriguez non ha potuto fare a meno di ritrovarsi di nuovo accanto a quel cognato che aveva tanto amato in passato.

Ora che la storia tra i due sembra procedere a gonfie vele e mentre si attende la notizia dell’arrivo di un altro figlio, Jeremias non perde occasione per trascorrere il suo tempo libero con De Martino e, insieme ad Ignazio Moser, i tre si divertono davvero molto.