"Resta single...": il messaggio tombale di Belen Rodriguez

Finita una telenovela ne comincia subito un'altra e questa volta i protagonisti sono Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Da giorni si mormora che la coppia sia entrata in crisi e l'ultima storia condivisa su Instagram da Belù sembra avvalorare la tesi.

Secondo le indiscrezioni, che si rincorrono da giorni, la showgirl argentina e l'hair stylist avrebbero preso le distanze a pochi mesi dalla nascita della loro figlia, Luna Marie. I ritmi frenetici dettati dalla neonata e l'impegno costante che la piccola richiede avrebbero messo in crisi il rapporto tra Belen e Antonino. Sui social network, dove i due si mostravano spesso in teneri atteggiamenti tra foto e video, la coppia non si fa più vedere unita da tempo e le voci di un addio sono iniziate a circolare. Tanto da fare mormorare siti, riviste e addirittura i fan della Rodriguez.

Una delle ultime storie condivise dall'argentina starebbe dando credito alle voci. Una citazione profonda sull'essere single, che ha il sapore di un annuncio: "Resta single fino a che non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso che non noterai a causa della pioggia, ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava ma che sotto sotto sperava di trovare". La nota, ripresa da un'altra pagina, è stata semplicemente condivisa con l'aggiunta di alcuni cuoricini grigi. Una velata conferma alla crisi? Chissà. A complicare la situazione c'è il silenzio-assenso, che sembrerebbe dominare all'interno della coppia.