Belen affonda De Martino: "Non voglio persone che si raccontano in un modo e sono altro"

Per la prima volta dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha deciso di parlare alla stampa in un'intervista articolata e introspettiva, durante la quale la showgirl si racconta anche in modo critico. Belen Rodriguez ha parlato a cuore aperto col settimanale Chi, svelando per la prima volta il suo lato materno e privato, senza risparmiare un passaggio caustico e diretto sulla sua attuale situazione sentimentale.

" Santiago è il mio vero amore e per me, da mamma, è il figlio perfetto, quello che ho sempre sognato di avere ", inizia così l'intervista di Belen Rodriguez, con una dichiarazione d'amore verso quello che, attualmente, è l'unico uomo della sua vita. Santiago è un bambino sveglio e vivace, del quale la showgirl argentina va particolarmente fiera. La Rodriguez ha sempre dichiarato di amare le famiglie numerose ma i vari eventi della vita le hanno finora regalato la gioia di un solo figlio. " Magari se non fossi Belen avrei già tre figli ", dice al settimanale Chi, anche se si dice felice di quello che ha e che è ora. Non è certo l'unica ad avere un solo figlio, anzi, e secondo lei uno dei motivi per i quali oggi c'è una bassa natalità è anche la durata inferiore dei rapporti rispetto al passato. L'amore tra lei e Santiago emerge in ogni loro scatto ma Belen Rodriguez non si reputa una madre esemplare: " Non sono una che si sveglia all’alba per pianificare l’intera giornata del figlio ". Tuttavia, sembra che il bambino non risenta di questo e, anzi, a specifica domanda su cosa vorrebbe migliorare, posta da Belen, Santiago avrebbe risposto: " Le mamme perfette non esistono, esistono le mamme reali e tu sei reale ". Belen non ha mai fatto ricorso alle tate, ha sempre preferito che il bambino crescesse in famiglia, al massimo con i nonni, tanto da volerli nello stesso palazzo.