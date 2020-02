Amore, passioni, fallimenti e successo: Belen Rodriguez a 360°

Sono in molti a voler sapere tutto sulla storia personale e sulla vita privata della bellissima argentina Belen Rodriguez. La showgirl che dalle Ande sudamericane è approdata in Italia trovando nel Belpaese la sua grande fortuna e la chance di diventare famosa. In breve rempo ha fatto impazzire intere generazioni: uomini e donne di ogni età hanno visto in lei un modello da ammirare e da emulunare ogni suo trend e stile. La sexy argentina ha fatto girare la testa di tutti gli italiani che, attratti e abbagliati dalla sua bellezza straordinaria e dal suo carisma fuori dal comune, hanno perso ogni inibizione nello scrutare ogni suo scatto osé o provocante. Cosicché la gente vuole conoscere ogni curiosità sul suo conto. Belen Rodriguez, in effetti, in Italia ha trovato il successo, l'amore, la sua riuscita imprenditoriale e questo catalizza su di lei l'attenzione generale.

L'exploit della Rodriguez è attribuibile certamente alla sua bellezza, ma anche alle sue doti istrioniche di artista completa. Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso d'onore nel mondo dello spettacolo guadagnandosi nel giro di un decennio il titolo di vera star della televisone italiana. La bella showgirl ha conquistato il cuore del pubblico, apparendo al contempo sia come una sexy panterona e, sorprendentemente, come la donna della porta accanto. La scaltra Rodriguez si è fatta largo in Italia grazie al favore del gossip e delle numerose opportunità propizie nel mondo dello showbiz. L'attraente argentina è riuscita a costruirsi il suo personaggio, popolare e amato, e a imporre il suo stile originale e charmant. Nel bene e nel male si parla sempre di lei, il suo nome spopola ovunque, facendo discutere di sé.

La storia personale di Belen Rodriguez: la showgirl dalle orgini italiane

María Belén Rodríguez Cozzani, conosciuta come Belen Rodriguez o comunemente Belen, è nata il 20 settembre 1984, a Buenos Aires, in Argentina. La showgirl ha origini italiane: infatti, suo padre Gustavo Rodriguez è italo-spagnolo, mentre sua madre Veronica Cozzani de Rodriguez è figlia di immigranti provenienti da La Spezia. Belen è la maggiore di tre figli e ha un fratello di nome Jeremias e una sorella, Cecilia. La "Chechu" ha sposato gli stessi ideali e interessi di vita di Belen, seguendola dapprima in Italia e sperimentando come la più famosa sorella la strada nel mondo spettacolo. L'infanzia di Belen Rodriguez è stata abbastanza difficile, ed è stata proprio lei a confessarlo: in qualche occasione ha raccontato delle sue umili origini e degli anni di vita precari trascorsi in Argentina. Sua sorella minore Cecilia, nata il 18 marzo 1990 a Pilar, in Argentina, dal 2014 è subentrata come socia nell'impresa commerciale della sorella. Mentre il fratello minore di Belen, Jeremías Rodríguez, nato l’11 novembre 1988 a Pilar, in Argentina, ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip, condividendo l'esperienza televisiva con la sorella Cecilia.

Belen Rodriguez ha conseguito all’età di 17 anni il diploma al liceo artistico del capoluogo argentino. Dopo la maturità, due anni dopo, nel 2003, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all'Università di Buenos Aires presso la facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma non ha mai portato a compimento il percorso universitario a causa delle sue aspirazioni nel mondo della moda. In quegli anni tardo adolescienziali, difatti, la Rodriguez ha esordito come modella, dando avvio alla sua carriera. La giovane Belen riceveva già proposte importanti: nel nuovo ruolo di modella ha lavorato in Argentina, in Messico e a Miami, aggiudicandosi le prime copertine e iniziando la sua scalata al successo. Ma la vera svolta nella carriera da modella di Belen è avvenuta nel 2004 quando è giunta in Italia, facendo meta nella città simbolo della moda e della mondanità, Milano. La seducente Rodriguez aveva un sogno da realizzare: riuscire a sfondare nel settore della moda e dello spettacolo. La sua ascesa è inarrestabile, sino a diventare un'icona di bellezza e vera sex symbol tra gli anni 2000 e 2010. A testimonianza della fama acquisita, la stampa scandalistica in Italia e all’estero ha cominciato a scrutare con accanimento la sua vita personale e l'avanzamento della sua carriera.

L'ascesa inarrestabile della fenomenale Belen

Belen Rodriguez è una donna istrionica e camaleontica: ex modella, conduttrice televisiva, showgirl, attrice, stilista e imprenditrice. Belen vive in Italia dal 2004, e nel Belpaese ha fatto il botto. Ospite ambita in molti programmi televisivi, testimonial in pubblicità di brand famosi, film e reality show. I primi tempi in Italia sono stati un po' deludenti. Inizialmente, le vengono proposte alcune apparizioni di secondo piano: la gatta nera nella trasmissione "Mercante in fiera" (Italia Uno), la schedina a "Quelli del calcio" (Rai Due), la primadonna a "Controcampo", ecc. In seguito la Rodriguez inizia a posare anche per alcuni calendari come "Vuemme" nel 2006, oltre ai vari numeri di "Playboy Italia" e "Maxim", e altri calendari di nudo. La showgirl argentina ha prestato il volto per una campagna fortunatissima di "Yamamay".

Ma la vera popolarità per Belen Rodriguez è sopraggiunta durante il suo fidanzamento con il calciatore milanista Marco Borriello, il quale ha fatto salire le sue "quotazioni" in Italia. Il suo esordio vero e proprio nel mondo dello spettacolo, comunque, è avvenuto quando ha presenziato alle sfilate milanesi nel 2007 e anche comparendo in alcuni programmi tv su delle emittenti locali, come Tele Boario. Un'altra occasione propizia che ha dato un'impennata alla sua carriera le viene offerta dal mensile "Fox Uomo" che le dedica un servizio fotografico e la copertina. Il 2006 è l'anno della grande chance per Belen Rodriguez di spiccare il volo sulle ali della vittoria. Questo è il periodo in cui la prorompente soubrette ha accettato l'allettante proposta di posare dénudé per il celebre calendario promosso dalla ditta FER. Belen Rodriguez appare in tutta la sua sensualità nelle pagine del calendario prediletto dagli uomini: gli scatti di tenore hot mostrano le sue generose curve esaltandone l'eroticità del suo corpo. Dopo questa opportunità, che ha rappresentato un trampolino di lancio per lei, le porte del successo le si sono splalancate.

La prima importante esperienza televisiva è giunta nel 2007, però, anno in cui le viene affidata la conduzione della seconda edizione del programma satirico "La tintoria" trasmesso su Rai Tre. Nel frattempo, il suo curriculum si arricchisce: "Circo di Parigi", "Il Circo Massimo Show", con Fabrizio Frizzi, sempre su Rai Tre. Poi il volto della Rodriguez diventa onnipresente e famoso quando spicca su cartelloni pubblicitari, spot tv, gigantografie, ecc. grazie agli spot girati per la TIM accanto ad altri due personaggi noti, Christian De Sica ed Elisabetta Canalis. La strada è ormai spianata per Belen Rodriguez: tutti gli autori anelano a ingaggiarla. Sempre in casa Rai, assume il ruolo di inviata nello show comico di Rai Due "Pirati" co-condotto da Marco Cocci e Selvaggia Lucarelli. L'ascesa televisiva è ininterrotta. Il grande exploit è arrivato impetuoso grazie alla sua sublime partecipazione al reality l'"Isola dei Famosi" nel 2008 durante l'edizione guidata da Simona Ventura e nella quale ha sfiorato la vittoria finale, aggiudicata invece da Vladimir Luxuria. Il ruolo di naufraga ha dato un impulso eccezionale alla sua carriera di artista, donandole una grande notorietà agli occhi del pubblico. Si è aperta la fase di Belen Rodriguez nella veste di conduttrice provetta. Ha condotto nel 2009 "Scherzi a parte" insieme a Teo Mammucari e Claudio Amendola, e, nel corso dell'estate, anche "Sarabanda" sempre accanto a Teo Mammuccari. La sua notorietà è esplosa: Belen è entrata come un uragano nelle case degli italiani, il consenso di gradimento nei suoi confronti è altissimo. Il suo nome e la sua straordinaria avvenenza fisica affascinano orde di persone che pendono dalla sua bellezza e dal suo appeal comunicativo.

Inizia un'altra parentesi positiva per la Rodriguez. La sua carriera e il suo credito come artista amata e popolare è talmente accresciuto che fioccano le proposte a lei dirette. Ecco l'avverarsi nel 2010 di un'altra importante chance alla conduzione del programma d'intrattenimento, "Paperissima". Il talento dimostrato dalla intraprendente conduttrice latina sul piccolo schermo le ha valso il "Premio regia televisiva 2011" come personaggio rivelazione dell’anno. I programmi tv sono susseguiti con la bella argentina al timone: la Rodriguez è diventata conduttrice di "Italia's Got Talent" ed è stata ospite in tantissimi varietà e spettacoli. È rimasta memorabile la sua presenza come guest star, nel 2012, nel ruolo di ballerina al talent show "Amici" condotto da Maria De Filippi. Il ballo è stato galeotto poiché ha favorito l'intesa chimica tra la frizzante showgirl e Stefano De Martino, all'epoca fidanzato ancora con Emma Marrone.

Nel febbraio del 2011 è arrivata la proposta delle proposte, quella per la quale qualunque artista venderebbe l'anima: Belen Rodriguez è stata chiamata a far parte del cast che ha presentato il celebre evento canoro del Festival di Sanremo. Quell'edizione è stata un successone con la sexy argentina in veste di co-presentatrice al fianco di Gianni Morandi. L'allora compagna di Fabrizio Corona, salita sul palco dell'Ariston insieme a Elisabetta Canalis e la valletta Ivana Mrazova, ha fatto subito parlare di sé. La showgirl ha sfoggiato un abito lungo dallo spacco inguinale che ha sollevato un interrogativo filosofico rimasto negli annali della televisione: Belen portava le mutandine? Prosegue la sua brillante carriera di conduttrice, assumendo la guida di varie trasmissioni tv Mediaset, come "Colorado" fino ad arrivare al più moderno "Tu si que vales", la cui finale è andata in onda nel dicembre 2019, condotto insieme all’ex rugbista Martìn Castrogiovanni e al campione di MMA Alessio Sakara. La credibilità di artista è solida e la bella condutrice è chiamata a comporre la giuria di "Sanremo Young" 2019.

La Rodriguez ha sperimentato altri lidi felici andando al di là dell'ambito dello spettacolo. Si è messa alla prova anche come attrice. Belen ha fatto il suo debutto come attrice nell'estate 2010 interpretando la parte della protagonista femminile nelle riprese del cinepanettone "Natale in Sudafrica", diretto dal regista Neri Parenti. La seconda buona occasione sul grande schermo è giunta nell’autunno del 2010 quando le è stata offerto di interpretare il ruolo da protagonista femminile nel film "Se sei così, ti dico sì" diretto da Eugenio Cappuccio. Oltre ad apparizioni in varie serie televisive italiane in cui la Rodriguez ha recitato ruoli minori, nell’estate del 2014 ha interpretato la protagonista nel film "Non c’è 2 senza te", del regista Massimo Cappelli.

Dal 2014 si è lanciata nel settore della moda. La Rodriguez e De Martino hanno debuttato come imprenditori dopo aver allestito uno shop milanese, 4Store, in via Lanza 4, in pieno centro, nei pressi del Castello Sforzesco, commercializzando brand internazionali tra i più cool. La sua grande passione per la moda e il fashion style le ha ispirato il lancio di nuova linea d’abbigliamento, Imperfect. La showgirl è uscita dai panni di testimonial ed è diventata parte attiva del progetto di abbigliamento, partecipando in prima persona alla creazione della collezione con la scelta dei modelli. Una nuova avventura nei panni da stilista per la spumeggiante Belen.

Ma l'energica sexy star non ha frenato la sua brama di successo e continua a sognare nuove traguardi. Cosicché la sua inventiva imprenditoriale l'ha spinta a firmare e commercializzare due linee di profumi, Butterfly, con il suo autografo come packaging. Per non farsi mancare nulla, la showgirl sudamericana, inoltre, ha dato vita nel 2014 a un progetto ambizioso con The Family Factory, un'azienda a conduzione familiare. Ai vertici c'è Veronica, mamma delle due sorelle e presidentessa, Cecilia fa parte del consiglio d'amministrazione: la famiglia Rodriguez si occupa di tutto ciò che riguarda lo showbiz. Fondata con l'idea di supervisionare alle molteplici attività della famiglia nei settori della moda, immobiliare, pubbliche relazioni, abbigliamento, saloni di bellezza, intrattenimento, ristorazione e altre iniziative. Con il contributo della sorella minore Cecilia, la moglie dell'ex ballerino di Amici nel 2016 ha lanciato una collezione di costumi da bagno del brand Me Fui, stupendo tutti con la brillante iniziativa. Dal 2015 al 2017 ha poi gestito in collaborazione con Joe Bastianich il ristorante "Ricci" di Milano.

La vita sentimentale della caliente argentina

La prima storia importante dal punto di vista sentimentale Belen l'ha vissuta insieme all'ex calciatore del Milan Marco Borriello, con il quale ha acquisito notorietà in Italia. I due sono stati fidanzati dal 2004 al 2008 e oggi pare siano in buoni rapporti. Dopo la storia con Borriello, la Rodriguez ha incontrato l'uomo che l'ha fatta innamorare, Fabrizio Corona, un amore importante durato tre anni, dal 2009 al 2012, un legame intenso sempre al centro dei riflettori e del gossip.

Belen e Fabrizio sembravano inseparabili e nessuno avrebbe pronosticato sulla fine del loro amore, senonché nella vita della soubrette è apparso il ballerino del quale si è invaghita danzando con lui ad "Amici", ovvero, Stefano De Martino. Belen e Stefano hanno suscitato scalpore nell'opinione pubblica poiché all'esordio della loro storia erano entrambi fidanzati, rispettivamente con Corona e la Marrone. Incuranti delle voci maligne, si sono tuffati nell'amore e nella passione reciproci e precocemente creato una famiglia: il 9 aprile 2013 è nato il piccolo Santiago. A distanza di un anno dal loro primo incontro, il 20 settembre 2013, giorno del 29esimo compleanno della showgirl, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati presso l'Abbazia di Santo Stefano a Villa Giannone di Comignago, in provincia di Novara. Dopo la cerimonia religiosa, festa in stile country-chic nel parco della villa, con oltre 200 invitati, tra i quali molti volti noti della tv, che si è conclusa con i fuochi d’artificio.

Belen e Stefano hanno bruciato le tappe della loro storia d'amore. Nel giro di due anni i due si sono conosciuti, innamorati, procreato un figlio e in ultimo sposatitisi. In pochi scommettevano sulla tenuta del loro rapporto, e, in effetti, gli eventi non hanno smentito quelle voci. Dopo soli tre anni di unione, il 22 dicembre 2015, si sono separati. De Martino e la Rodriguez sono legalmente separati dal ​​24 gennaio 2017 dopo aver raggiunto un accordo che ha previsto l'obbligo per il ballerino di versare un assegno di mille euro al mese a suo figlio Santiago.

Conclusa la parentesi amorosa con De Martino, la passionale Belen Rodriguez si è fidanzata con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp, cinque anni più giovane della conduttrice. Ma anche questa liaison ha avuto vita breve. A settembre del 2018, dopo vari tentennamenti estivi la modella argentina ha deciso di chiudere la storia con Iannone.

Negli ulitmi tempi è avvenuto un ritorno di fiamma tra la stupenda sudamericana e il suo (ex) marito Stefano De Martino. Nel 2019 Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno annunciato di volersi risposare dimostando che il loro legame è indissolubile e l'affetto immenso per il figlio in comune li ha indotti a salvaguardare l'unione familiare, facendo trionfare l'amore supremo.