"Non fate figli per soldi", "Sono una vittima": scoppia il caso Balotelli

In attesa di tornare sui campi da calcio come nuovo giocatore dell'Adana Demirspor, Mario Balotelli fa discutere di sé sui social. Nelle scorse ore, il calciatore si è reso infatti protagonista di un acceso sfogo su Instagram che pare aver coinvolto indirettamente la sua ex fidanzata di origini svizzere, Clelia, nonché madre di suo figlio Lion. Pur senza nominare esplicitamente la ragazza, Super Mario si è scagliato in generale contro le donne che "fanno figli per soldi"; un attacco al quale la ex compagna ha risposto tramite i social, taggando - a scanso di equivoci - il 30enne calciatore.

Ad accendere per primo le polveri della lite era stato proprio Balotelli, che sul proprio profilo Instagram aveva pubblicato una storia in inglese dai toni piuttosto animati. “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale”, aveva attaccato Super Mario. E ancora, aveva rincarato la dose: “La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è… E la punizione alla fine sarà eterna”.

Parole che, pur non avendo un esplicito destinatario, hanno fatto fischiare le orecchie alla giovanissima Clelia, la cui storia d’amore con Balotelli è soltanto un lontano ricordo da riviste patinate che ha ora lasciato spazio agli screzi. Riportando le affermazioni dell’ex fidanzato, la modella gli ha replicato, chiamandolo in causa con un tag. “Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui…E non si ferma mai, non ha mai rispetto delle madri. L'unica cosa che fa è mentire”, ha sbottato la modella, aggiungendo poi una foto con il proprio figlio. “Farò tutto per te. Ti amo”, ha scritto a commento dell’immagine.

Balotelli, lo ricordiamo, oltre al piccolo Lion – nato nel settembre del 2017 dalla ex fidanzata di origini svizzere – ha anche un’altra figlia, Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico ormai nove anni fa. Con la showgirl napoletana, i rapporti si erano increspati prima ancora della nascita della bambina, che il calciatore aveva riconosciuto solo due anni dopo la sua nascita, alla fine di una controversia approdata anche in tribunale.