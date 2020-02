Brad Pitt sempre più legato alla sua famiglia dopo il divorzio

Ha trionfato come miglior attore non protagonista per "C’era una volta … a Hollywood" e ora per Brad Pitt si è aperta ufficialmente una nuova fase della sua carriera di attore. Dal punto di vista professionale, infatti, tutto procede a gonfie vele, la vita privata invece sta attraverso un momento di stasi dopo un lungo periodo di stress. Il divorzio da Angelina Jolie è stato lungo ed estenuante, ma secondo le voci che sono trapelate in rete, la ex coppia d’oro del cinema avrebbe finalmente trovato il modo di appianare le divergenze per il bene della famiglia. Brad Pitt è molto legato ai suoi figli. Non solo ha dedicato alla sua famiglia la vittoria agli Oscar del 2020, ma per stare acconto al figlio Maddox, non ha partecipato alla cerimonia dei BAFTA.

Ora in una recente intervista che ha rilasciato a Hello! Magazine, l’attore ha raccontato molto di sé, rivelando dettagli inediti sul suo divorzio e aprendo una lunga parentesi sul rapporto che ha con i figli. In molti sono curiosi di sapere se, in futuro, la numerosa famiglia dell’attore intraprenderà la carriera della recitazione. Maddox quasi sicuramente continuerà gli studi, ma è Aurora quella che di fatto potrebbe seguire le orme dei genitori. L’unica della famiglia che ha già fatto il debutto sul grande schermo, in una piccola parte nel primo capitolo di Maleficent. Per ora Brad Pitt, di comune accordo con la Jolie, ha le idee ben chiare: "Direi che avremo questa conversazione quando i miei figli avranno compiuto 18 anni", afferma.

Brad Pitt non esclude di spianare la strada della recitazione ai suoi ragazzi, solo che per ora ci sarebbero altre priorità. "Quello che voglio davvero e che seguano le loro passioni – afferma -. Qualsiasi sia l’ambito nel quale risiede il loro interesse, da parte mia riceveranno pieno supporto. Penso solo che alla fine si tratti di guidarli nel miglior modo possibile. Quindi, se vogliono recitare, perché no?"

Questa consapevolezza è condivisa anche dall’ex moglie dell’attore. Anche se le pratiche del divorzio ancora non sono ufficializzate, i due hanno deciso di deporre l’ascia di guerra proprio per il bene della loro famiglia. Sapevano che i figli stavano soffrendo per tutti i litigi legati alla separazione, e per il loro bene, sia Pitt che la Jolie, hanno messo un punto fermo alla situazione.