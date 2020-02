Britney Spears si frattura un piede ballando

Britney Spears ha condiviso con i suoi fan il video della frattura del suo piede: è la stessa cantante a parlare del momento doloroso e di come dal ballo sia passata alla rottura dell'osso metatarsale. Nella clip si vede la reginetta Pop ballare emozionata e con molta foga, saltando e roteando con energia sul pavimento dello studio casalingo. La cantante si sta esibendo davanti all'obiettivo del suo smartphone, così da realizzare un filmato da caricare su Instagram, e come mostrano le immagini balla senza l'ausilio delle scarpe.

È la stessa Spears a specificare la necessità tecnica: ballare a piedi nudi l'aiuta nei movimenti e permette una migliore aderenza con il pavimento di legno. La pausa dal ballo durata più di sei mesi deve aver inciso sull'elasticità dei passi favorendo la frattura del piede: non sono servite le lunghe sessioni di fitness e yoga affrontate dalla cantante con impegno estremo. È bastato un salto più vivace del solito per favorire la rottura dell'osso del piede, un dolore più che evidente, come mostra la stessa clip.

Britney, con tanto di top bianco e pantaloncini neri cortissimi, salta e balla per poi accasciarsi improvvisamente sul pavimento stringendo il piede. Il rumore è inequivocabile: un'esperienza che l'ha costretta a una corsa in ospedale con tanto di fasciatura e gesso.

È stato lo stesso fidanzato Sam Asghari a sciogliere i dubbi a riguardo, pubblicando una clip e delle foto che mostrano il piede ingessato e la cantante in ospedale. Nonostante la condizione, l'umore è apparso sollevato sin da subito e Sam ha voluto dedicare parole dolci alla sua amata, con tanto di scritta sul gesso "stronger". Un rimando a una nota canzone della stessa Britney.

Il video della frattura segue una serie di pubblicazioni che la cantante ha voluto inserire sul social network, immagini che la vedono serena mentre si gode una vacanza al mare. Spears indossa un costume giallo dal taglio davvero ridotto, un outfit che sottolinea il corpo allenatissimo e super tonico, forse un rimando a una vacanza del passato.

