Paura per Britney Spears: in ospedale dopo l’incidente

Brutta disavventura per la popolare cantante Britney Spears. La popstar americana, idolo dei teenager negli anni '90, è finita in ospedale a causa di un grave infortunio avvenuto mentre stava ballando. Le foto pubblicate sui social da un letto di ospedale hanno fatto il giro del web in poche ore, destando preoccupazione tra i milioni di fan che la seguono con affetto.

A spiegare quanto successo alla cantante americana è stato il fidanzato, Sam Asghari, che attraverso il suo profilo Instagram ha svelato cosa è accaduto nelle ultime ore a Britney. Il modello e personal trainer di origini iraniane ha pubblicato sulla sua pagina alcuni scatti dalla stanza di ospedale dove è ricoverata la compagna. Nella prima foto la coppia si mostra sorridente con alcuni filtri divertenti, ma è nel filmato successivo che si capisce l'entità dell'infortunio che ha visto protagonista la popstar. Nel breve video si vede la gamba sinistra di Britney Spears ingessata fino al ginocchio e il fidanzato intento a scrivere la parola "stronger" (titolo di un brano di successo della Spears) sul bendaggio appena realizzato dai medici. La Spears si è rotta il metatarso facendo ciò che ama di più, ballare. " Quando rompi qualcosa tende a guarire più forte specialmente quando sei la mia ragazza. - Ha scritto il compagno nel post Instagram - La mia leonessa ha rotto il suo osso metatarsale del piede facendo ciò che ama, ballare. Per lei il miglior augurio di recupero in modo che possa saltare, correre e ballare al più presto".

L'infortunio di Britney Spears arriva a pochissimi giorni da un altro incidente, per fortuna non grave, che ha coinvolto un altro componente della sua famiglia. Solo tre giorni fa, infatti, la sua nipotina Maddie, figlia di Jamie Lynn Spears sorella minore di Britney, è finita in ospedale con un polso slogato a causa di una caduta accidentale. Tutto documentato, anche in questo caso, da alcuni post pubblicati sui social network.