Bufera contro Giancarlo Magalli, interviene il consigliere Rai: "Intollerabile, chi ha sbagliato deve pagare"

Grande polemica su Giancarlo Magalli e su I fatti vostri per un servizio mandato in onda qualche giorno fa, che ha scatenato le ire degli ambientalisti. Tutto ha inizio quando emerge la notizia di una bottiglia ritrovata sulla spiaggia di Mola di Bari, in Puglia. Al suo interno 31 biglietti che qualcuno aveva deciso di affidare al mare, in un gesto simbolico ed emozioante che però non è compatibile con le battaglie ecologiste. Tuttavia, almeno per questa volta, la maggior parte delle persone ha deciso di sorvolare sul lato ambientalista per concentrarsi su quello più romantico del gesto. La trasmissione di Giancarlo Magalli ha deciso di riprendere la notizia e di mandare un'inviata sul posto con l'intento di far incontrare chi ha ritrovato la bottiglia con chi l'ha affidata al mare. Un momento delicato di televisione, che si è però trasformato in qualcosa di diverso, che ha fatto scatenare le associazioni ambientaliste.

Nella puntata di venerdì 12 giugno, nel luogo del ritrovamento, l'inviata de I fatti vostri ha fatto incontrare i due protagonisti principali di questa bella storia d'altri tempi. Terminati i convenevoli di rito, però, accade qualcosa che nessuno da casa si sarebbe mai potuto immaginare. L'inviata di Giancarlo Magalli ha mostrato al pubblico una bottiglietta, che da lì a poco sarebbe stata simbolicamente affidata al mare, allo stesso modo di quanto fatto dall'autrice dei bigliettini. " È biodegradabile, si scioglierà in breve tempo in mare ", ha annunciato l'inviata, spiegando che quella che aveva in mano era una bottiglia realizzata con prodotti naturali derivanti dal mais. Tuttavia, la sua affermazione non è corretta, perché i tempi di decomposizione delle bioplastiche in mare sono comunque lunghi e vicini ai 6 mesi.