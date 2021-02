A C'è posta per te esplode la rabbia della De Filippi: "No, non c'è proprio un cavolo da ridere"

Non è comune vedere Maria De Filippi su tutte le furie. Nell'ultima puntata di C'è posta per te, la conduttrice non è riuscita a trattenersi e nel corso di una storia molto particolare e al limite dell'assurdo ha sbottato contro uno degli ospiti. La storia raccontata in quel blocco di puntata è partita dalla richiesta di Danilo di partecipare al programma per riallacciare i rapporti con sua figlia Martina, che l'uomo non vede da molti anni. I due si sono allontanati quando la ragazza ha iniziato una relazione con Francesco, il compagno che le ha dato il figlio, che Danilo non ha mai accettato. In studio, oltre a Francesco e Martina, è arrivata anche la madre del ragazzo, come nella più classica delle narrazioni all'italiana. Presente anche la madre di Martina.

Le ragioni per le quali Danilo ha ostacolato la relazione tra sua Martina e il compagno sono di natura economica. La famiglia di Francesco naviga in cattive acque e lui stesso ai tempi non aveva un lavoro stabile che potesse garantire serenità alla figlia. Un reframe noto a molti, più comune di quanto non ci si aspetti anche nell'Italia del XXI secolo. Il padre ha cercato in tutti i modi di far desistere sua figlia dal frequentare Francesco ma l'atteggiamento così duro di Danilo ha portato alla definitiva spaccatura familiare nel momento in cui Martina è rimasta incinta. A quel punto i due litigano ferocemente, nessuno dei due si è voluto spostare dalla sua posizione per trovare un punto d'accordo e la rottura è stata inevitabile. Quante famiglie vivono quotidianamente situazioni simili? La rabbia del padre è frutto della voglia di garantire un futuro sereno a sua figlia, mentre quella di Martina dalla voglia di vivere serenamente il suo amore con Francesco. Empasse.

La richiesta di Danilo a C'è posta per te è di provare a ricucire i rapporti con la figlia e con la sua nuova famiglia, perché sente un fortissimo senso di vuoto da quando non ha più alcun rapporto con Martina. Vorrebbe conoscere il nipote e provare la gioia di essere nonno, per questo motivo si è rivolto a Maria De Filippi. " So di aver sbagliato, di essere stato sbrigativo e duro nel giudizio. So di essermi perso un pezzo importante della tua vita. Ma voglio che tu sappia che ho reagito così solo perchè ero preoccupato per te, per il tuo futuro e per quello di mio nipote ", ha spiegato Danilo con grande commozione. In quella che sarebbe dovuta essere la storia di un padre che cerca di riallacciare i rapporti con sua figlia e il compagno, ha detto la sua anche la madre di Francesco.

Nonostante l'età adulta, come spesso accade in Italia, le madri dei figli maschi difficilmente resistono all'impulso di difendere i loro pargoli, anche se questi hanno ormai la barba e sono padri di famiglia. È l'elemento che rende la storia raccontata in tv ancora più vicina a quelle vissute nelle case degli italiani. " Quest'uomo s'è permesso di giudicare mio figlio senza nemmeno conoscerlo. Ha detto cose pesanti su Francesco, l'ha umiliato dicendo che non era in grado di essere padre e di mantenere la sua famiglia. Io, a differenza sua, non mi sono mai permessa di farlo ", ha attaccato la madre di Francesco contro Danio.