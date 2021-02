"Ai soldi noi non ci pensiamo...". E a C'è posta per te finisce male

La storia di Danilo, padre di Martina, che cerca di riappacificarsi con la figlia dopo l'allontanamento avvenuto in seguito alla scoperta della gravidanza di lei, ha toccato il telespettatori dell'ultima puntata di C'è posta per te. L'uomo ha chiesto l'aiuto di Maria De Filippi e del suo storico programma per provare a chiarire con la figlia che oggi, incinta di un bambino, vive con il fidanzato Francesco e la sua famiglia. L'apertura delle busta e l'atteso confronto non ha però avuto un esito felice. E la conduttrice si è vista costretta, in almeno due occasioni, a rimproverare la giovane ragazza.

Danilo ha contattato C'è posta per te per provare a recuperare il rapporto con la figlia Martinadel fidanzato Francesco. I rapporti tra il genitore e la ragazza si sono interrotti da tempo, ma l'uomo è preoccupato per sua figlia e per i problemi economici che i due potrebbero avere nel crescere il bambino che aspettano. Il padre, in studio insieme alla madre di Martina, chiede di avere un ruolo nella vita di suae di suo nipote e chiede di poter avere una seconda possibilità, pur non stimando il fidanzato della figlia. Sin da subito, però, la discussione si fa tesa. Martina confessa di essere rimasta profondamente ferita dall'atteggiamento del padre, contrario alla relazione con Francesco. La madre del fidanzato, Katia, in studio insieme alla giovane coppia, difende il desiderio dei ragazzi di portare avanti la gravidanza eil padre di Martina.