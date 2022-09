Quando Il cavaliere oscuro fece temere un attentato terroristico

Il cavaliere oscuro, pellicola che va in onda questa sera alle 21.04 sul canale 20 Mediaset, è il secondo capitolo della trilogia che il regista Christopher Nolan ha voluto dedicare al personaggio di Batman. Introducendo il personaggio di Joker, Il cavaliere oscuro è tristemente noto anche per essere stato l'ultimo film a cui ha lavorato l'attore australiano Heath Ledger, l'interprete del villain dal sorriso perenne, morto poco dopo la fine delle riprese. Per la sua interpretazione di Joker, a Heath Ledger venne consegnato poi un premio Oscar postumo come miglior attore non protagonista.

Il cavaliere oscuro, la trama

Sono tempi veramente bui per Gotham City, dopo una parentesi di vita tranquilla. Nelle strade della città ha cominciato a imperversare la follia omicida di un uomo sfregiato che si fa chiamare Joker (Heath Ledger), che sta in qualche modo provocando l'intervento del cavaliere oscuro per dimostrare che il male ha radici così ben radicate da non poter essere sradicate. Bruce Wayne/Batman (Christian Bale), intanto, è alle prese anche con il suo cuore spezzato, dal momento che la sua amata Rachel (Maggie Gillenhaal) si è fidanzata con il procuratore distrettuale Harvey Dent (Aaron Eckhart) che, insieme al commissario Gordon (Gary Oldman), cerca di tenere a bada la criminalità crescente. Intanto Batman deve fronteggiare la sfida di Joker: il criminale infatti ha diffuso i dettagli di un piano omicida: uccidere una persona al giorno finché il cavaliere oscuro non rivelerà la sua vera identità. Aiutato dal fedele Alfred (Michael Caine), Bruce dovrà fare di tutto per salvare la città prima che sia troppo tardi.

Quando si sospettò un vero attentato terroristico

Il cavaliere oscuro è un film cardine e insieme un punto di svolta nella trilogia di Nolan. Proprio per questa sua importanza da snodo narrativo nell'evoluzione di Batman e di Gotham City, si è prestata molta attenzione alla comunicazione e alle public relations, di modo che si potesse arrivare a una fetta molto ampia di spettatori, creando aspettative e discussioni ben prima dell'arrivo della pellicola in sala. Uno di questi metodi per far "parlare di sé", tuttavia, non è andato affatto come previsto e ha avuto conseguenze inaspettate che hanno colto molti di sorpresa.

Come viene raccontato dal sito dell'Internet Movie Data Base, infatti, una scelta di marketing e comunicazione per la promozione si è trasformata in un incubo inaspettato che ha fatto pensare al peggio. Si legge, infatti, che un sito web legato a Il cavaliere oscuro cominciò a organizzare una vera e propria iniziativa mediatica realizzata per dare l'idea che Joker stesse recrutando persone per un proprio esercito. Attraverso un sito web si cominciò a spedire delle torte, facendo credere che il mittente fosse, appunto, il Joker stesso. Queste torte, al loro interno, avevano un telefono cellulare che le faceva vibrare e dei fili sporgenti che facevano sembrare il dolce una vera e propria bomba pronta a esplodere. Una di queste torte venne consegnata anche a una redazione con degli impiegati che, terrorizzati dal fatto che la torta potesse essere un reale ordigno esplosivo, chiamarono le autorità pensando che si trattasse di un attacco terroristico di qualche tipo. L'intero edificio venne allora fatto evacuare per mettere in sicuro le persone, mentre autorità e artificieri facevano il loro dovere, dimostrando che nella torta arrivata non c'era alcun vero pericolo.