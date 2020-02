La chat tra il principe Harry e Bon Jovi per gli Invictus Games

Il principe Harry ha scelto un simpatico modo per annunciare l’evento degli Invictus Games, in programma dal 9 al 16 maggio 2020 a L’Aia. Si tratta di un video, apparso sul profilo Instagram dei Sussex, in cui viene simulato uno scambio di battute tra il duca e il celebre cantante Bon Jovi. Dopo i convenevoli di rito, iniziati con il saluto informale di Bon Jovi “Hey, Harry, come stai?” , la star americana annuncia: “Verrò a Londra il 28 febbraio e ho un’idea: Invictus” poi continua: “Per adesso sono soltanto io, non ci sarà la mia band, ma ho delle registrazioni che dovrebbero funzionare”. Il principe Harry mette le mani avanti e risponde: “Non ti aspettare che io canti. Ma ci proverò”.

Come riferisce Vanity Fair questo spot social è un’idea divertente per focalizzare l’attenzione di fans e curiosi sugli storici studi di registrazione di Abbey Road, dove il 28 febbraio 2020 il principe Harry e Bon Jovi registreranno il brano dal titolo “Unbroken”. Non sappiamo se e cosa canterà Harry, ma la prospettiva di sentirlo piroettare tra le note è davvero interessante. La canzone dovrebbe essere una sorta di colonna sonora dei prossimi Invictus Games, la manifestazione sportiva creata nel 2014 dal duca di Sussex e che ha per protagonisti i veterani di guerra con gravi disabilità. Stando alle indiscrezioni, il tema di “Unbroken” ruoterà attorno alle difficoltà incontrare quotidianamente dai reduci di guerra una volta rientrati a casa, in particolar modo della sindrome da stress post-traumatico.

Gli Invictus Games sono un progetto a cui il principe Harry tiene moltissimo e a cui si è dedicato con costanza dalla fondazione fino a oggi. È molto interessante osservare due particolari di questo messaggio: il mezzo di comunicazione e il linguaggio scelto per diffondere la notizia. Il duca di Sussex sta attuando la strategia mediatica già spiegata sul nuovo sito Internet che condivide con Meghan Markle. I social network diventano gli strumenti privilegiati di comunicazione della coppia, scavalcando la stampa britannica che può riportare e approfondire le iniziative di Harry, ma non averne l’esclusiva (almeno in questo caso).

In più lo spot è molto vivace e si basa su un sistema comunissimo e usato da moltissimi giovani (ma anche meno giovani), la chat. Un botta e risposta naturalmente preparato, come riporta anche la didascalia sotto al post e studiato per stimolare curiosità. Non più freddi comunicati stampa, dunque. Il principe Harry e Meghan hanno già iniziato la loro piccola rivoluzione comunicativa e creativa. Vediamo dove li porterà e, soprattutto come saranno le loro “voci soliste” ora che la royal family non è più attorno a loro ad amplificarne i messaggi e fare da “coro”.