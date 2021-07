Chiara Ferragni liquida i soci: alla sorella dà solo 50 euro

Chiara Ferragni sta compiendo importanti movimenti imprenditoriali nelle ultime settimane. L'influencer sui suoi profili social parla molto raramente delle sue attività extra che, va detto, se vanno bene è soprattutto grazie all'utenza che la segue su Instagram. La Ferragni ha liquidato in questi giorni tutti i soci della Sisterhood srl, una delle aziende più note che fa capo al suo gruppo e che ha per oggetto la gestione dei marchi ma anche l'acquisto dei diritti di immagini e e-commerce. Tra i soci liquidati anche sua sorella, alla quale è stata riconosciuta una cifra irrisoria.

La notizia è stata rilanciata da La provincia di Cremona, sito di informazione locale. Ha riferito che lo scorso 21 giugno Chiara Ferragni avrebbe liquidato tutti i soci, versando loro la cifra nominale delle azioni possedute. Si immagini di essere Valentina Ferragni, sorella piuttosto nota dell'influencer più famosa d'Italia (e non solo) e di ricevere 50€ come liquidazione della propria quota di una società che, tra le altre cose, gestisce i marchi di Chiara Ferragni. Valentina era socia per lo 0,5% e 50€ era la cifra nominale spettante. Allo stesso modo sarebbero stati liquidati tutti gli altri soci. Anche a Fabio Salvatore Maria Damiano, uno dei manager di fiducia dell'influencer sarebbe spettata una liquidazione di 50€.

Nello stesso giorno, Chiara Ferragni avrebbe liquidato anche l'unico socio della Tbs crew srl, raggiungerndo il 100% delle quote. Lui è Pasquale Morgese ma a differenza degli altri soci della Ferragni, lui non si sarebbe accontentato del valore nominale delle azioni. Tra i due i rapporti si sarebbero incrinati già da molto tempo e così la liquidazione sarebbe stata rivalutata. Se avesse dovuto ricevere il valore nominale, a Morgese sarebbero spettati 4.500 euro ma al manager sarebbe stato corrisposto un milione di euro, che Chiara Ferragni avrebbe pagato con 4 assegni non trasferibili del valore di 250mila euro l'uno.