Chiara Ferragni mostra un décolleté florido e scherza: "Miracolo della quarantena, anzi no..."

Chiara Ferragni sta trascorrendo la sua quarantena familiare social insieme a Leone e a suo marito Fedez. Si è mostrata in cucina, intenta nella preparazione di torte e dolci vari, anche per il secondo compleanno di suo figlio. Sono attività che raramente compie ma che ha deciso di iniziare a fare ora che si trova impossibilitata a uscire e con molto tempo a sua disposizione. Non mancano le bonarie prese in giro di suo marito per questa versione inedita di sua moglie, che ultimamente ha deciso anche di sfruttare la quarantena per iniziare gli allenamenti. Chi segue Chiara Ferragni sa che la ragazza non è amante della palestra, anzi, però non vuole perdere lo stile di vita sano che da sempre la contraddistingue e così, nella sua casa, ha deciso di dedicare qualche decina di minuti al giorno all'allenamento, tra lo stupore di Fedez.

Ed ecco che, quindi, ogni giorno Chiara Ferragni si mostra sui social mentre cammina o corre sul tapis roulant, dimostrando grande impegno e dedizione per questa nuova attività. Certamente preferirebbe guardare le serie tv comodamente seduta in salone con suo figlio Leone ma è importante, anche per lei, mantenere una certa linea. Eccola, quimdi, sudata e ansimante che cammina durante l'allenamento, in una versione inedita che raramente il suo pubblico è abituato a vedere. Indossa una semplice canottiera con le spalline strette e il reggiseno è a vista. Questo dettaglio ha scatenato i commenti dei fan, ringalluzziti da quella visione. Tuttavia, oltre ai commenti positivi, non sono mancati quelli negativi, ai quali la Ferragni, come spesso accade, non si tira indietro nel rispondere. " Sei la prima a dire che ti accetti così come sei e poi metti un video del genere solo per far vedere un po' di tette in più... Ok ", si legge sotto il post. Un messaggio che in modo velato accusa la Ferragni di ipocrisia. Ma Chiara non è fatta trovare impreparata e ha risposto per le rime: " Io mi amo per quella che sono, ma se trovo un push up che mi sostiene e mi fa il seno ancora più bello qual è il problema? Se è per quello mi trucco anche, mi pettino i capelli, mi metto i jeans che mi stanno bene rispetto ad altri. Si chiama valorizzarsi. "