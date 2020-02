Chiara Ferragni rimprovera il figlio: la reazione di Leone conquista il web

Il clan Ferragni-Fedez non smette mai di stupire e ogni loro gesto diventa un trend da emulare. Ormai i "Ferragnez" sono considerati alla stregua della coppia storica Vianello Mondaini, ma dei nostri tempi. La coppia famosa continua imperterrita a ritrarre ogni istante della loro vita quotidiana e postarla sui social, che tanto hanno contribuito alla loro notorietà. Ogni scatto o video dell'influencer e del rapper diventa subito virale sul web. I fan di Chiara Feragni e Fedez si mioltiplicano a bizzeffe e impazziscono dietro le gesta dei loro amati beniamini. L'ultima novità social che vede protagonista il clan dei "Ferragnez" la si ritrova su Instagram dove il rapper Fedez ha pubblicato un video divertente e al contempo tenero che ha stupefatto tutti i follower.

Gli attori principali di questo esilarante sketch spassoso sono la consorte Chiara Ferragni e il piccolo Leone. L'artista ha ripreso passo per passo la scenetta buffa tra madre e figlio: nel video si vede l'influencer che rimprovera affettuosamente Leone, ricevendo come risposta dal figlio una reazione sorprendente e alquanto bizzarra. Il clou del video è l'intimazione della madre Chiara che, calata nel suo ruolo materno, rimbrotta Leone impedendogli di vedere i cartoni animati. Il diktat autorevole materno si è scontrato con l'ira furibonda del bimbo che dinanzi al divieto ha reagito da vero combattente. La reazione ha fatto sussultare e sorridere il web.

Il duello casalingo tra Chiara Ferragni e Leone

Chiara Ferragni, fashion blogger e imprenditrice di successo, desidera anche essere una madre responsabile e capace. Per adempiere bene al suo ruolo materno ha deciso di non assecondare tutti i desideri di suo figlio. Mentre giocava con il suo piccolo è arrivata la richiesta capricciosa di Leone di voler guardare i suoi cartoni animati preferiti. Davanti al no categorico della madre, il bimbo non ha accettato affatto il diniego e d'emblée, sorprendendo i genitori, ha reagito con determinazione e grinta rispetto alla sua età. Leone arrabbiato ha preso di mira il pavimento e ha dato via libera al suo sfogo infantile: ha sferrato pugni con le manine in segno di protesta accesa per constestare la decisone ingiusta di mamma Chiara. Com'era prevedibile il gesto impulsivo e iruente ha procurato male alle manine del bimbo che provato dal dolore ha manifestato sul volto il suo stato d'animo. Ecco, allora, pronto l'intervento preoccupato della influencer che rendendosi conto della birichinata del figlio ha nuovamente colto l'occasione per rimproverarlo con dolcezza: " Adesso ti sei fatto male".

Non trovando sponda e complicità nella madre, Leone ha cercato riparo nella comprensione del padre. Fedez, accortosi di tutto e seguendo la scenetta divertente a distanza, lo ha ammonito: " Ti sei fatto male perché hai picchiato il pavimento? ". Il ping pong di rimbrotti di papà e mamma hanno spinto il piccolo ha rifugiarsi tra le braccia del padre. Dopodiché la famiglia si è sciolta in risate ilari, ricomponendo l'unione familare. Leone, già a pochi mesi di età, è un vera star del web. Come da consuetudine Fedez e Chiara Ferragni hanno reso partecipe il popolo social delle loro imprese casalinghe. E anche questa volta, ignorando la propria privacy, hanno postato la scenetta goliardica tra genitori e figlio su Intagram. I fan della coppia vip, che seguono ogni attimo della vita social dei "Ferragnez", hanno subito notato il video postato dal rapper. Dopo aver guardato il video breve sono rimasti catturati dall'intraprendenza e caparbietà del piccolo Leone e si sono catapultati a lasciare i loro commenti accattivanti.