Chiara Ferragni lancia la sfida a Kylie Jenner sui piedi

Chiara Ferragni è una delle fashion blogger e influencer più seguite al mondo, soprattutto fuori dall’Italia. Insomma, la giovane cremonese è oggi un punto di riferimento nel settore fashion: un mix di stile e ispirazione, che l’ha portata a collaborare con i più noti e prestigiosi marchi e ad affermarsi come modella e stilista della sua personale linea di abbigliamento ed accessori.

Il successo, però, ha sempre un prezzo da pagare. Ed ecco così cha anche lei è stata più e più volte presa di mira dai leoni di tastiera che, senza alcun motivo apparente, l’hanno attaccata pesantemente senza farsi scrupoli, dimenticandosi che oltre quello schermo, oltre quel profilo c’è una persona non molto diversa da loro. Tra le critiche più comuni, una riguarda proprio i piedi di Chiara Ferragni. Strano ma vero, sono uno degli argomenti più cercati su Google quando si cerca qualche informazione sulla moglie di Fedez. Lei, infatti, è sempre stata accusata di avere dei piedi particolarmente brutti. A detta dei suoi hater sarebbero troppo lunghi e con le dita irregolari. Nonostante le critiche, la Ferry riesce a fregarsene e ad andare avanti con estrema serenità, consapevole del fatto che nessuno è perfetto e che di certo non saranno i piedi a oscurare il suo successo. Inoltre, in più di un'occasione, ha dimostrato di essere estremamente autoironica, non perdendo occasione per scherzare sulla questione con suo marito Fedez.

È proprio vero: ogni donna ha un suo punto debole, e le celebrità non fanno eccezione. Da Kate Moss a Gwyneth Paltrow, fino a Kylie Jenner. Ed è proprio lei, la più piccola del clan Kardashian, a dare filo da torcere alla Ferragni. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’influencer si è presa la sua rivincita personale a seguito di alcune storie condivise dalla mamma di Stormi.

Dai video postati su Instagram, Kylie Jenner mostra un primo piano dei suoi piedi rivelando una piccola irregolarità. Se all'apparenza potrebbero sembrare normali, nel momento in cui solleva le dita di quello destro verso l'alto è evidente che il terzo dito è molto più piccolo rispetto agli altri, cosa che dà vita a un risultato davvero poco desiderabile. Il motivo di questa irregolarità? Al liceo si è fratturata il dito e ha dovuto lasciare che guarisse da solo senza gesso o altri supporti. Non contenta, la piccola di casa Jenner ha dimostrato anche che c'è qualcuno che la batte, la sorella Kendall, fornendo una foto abbastanza auto-esplicativa. La modella ha l'alluce e il secondo dito più lunghi rispetto agli altri.

Non poteva quindi mancare la reazione della Ferragni che, tra le Instagram Stories, si è mostrata decisamente entusiasta, visto che non si sente più sola nel club delle ‘Star con i piedi brutti’.

