Clizia Incorvaia, ora parla l'amore segreto: "Viene a galla la verità"

Lo scorso lunedì 10 febbraio, era stata trasmessa la decima diretta del Grande fratello vip. E nel nuovo appuntamento tv in questione la regia del format targato Mediaset aveva mostrato un filmato bollente. Il video in questione contiene le immagini dell'avvicinamento della gieffina Clizia Incorvaia a Paolo Ciavarro, in particolare quelle del loro primo bacio, registratesi nella Casa. Un video quest'ultimo che ha diviso l'opinione del web, alla luce della recente rottura avuta dalla fashion blogger con l'ex marito e leader de Le vibrazioni, Francesco Sarcina. Solo qualche giorno fa, in una confidenza fatta all'altra gieffina Paola Di Benedetto, Clizia aveva fatto sapere di aver lasciato in sospeso una relazione con un altro uomo, ancor prima di accedere nella Casa più spiata d'Italia. E, in un intervento concesso a Bollicine-Vip, la fiamma segreta della Incorvaia ha voluto rompere definitivamente il silenzio su quanto rivelato da Clizia, per poi non risparmiarsi sul flirt che quest'ultima ora vive con Paolo, al Gf vip.

"Non abbiamo mai parlato di fidanzamento -ha così esordito l'intervistato, sul conto della liaison amorosa avuta con la fashion blogger originaria di Pordenone- e credo che neanche lei l’abbia mai fatto nella Casa. Abbiamo iniziato a uscire insieme solo un mese, prima che lei entrasse nel gioco. Quindi la nostra frequentazione è stata poi subito interrotta dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati".

"O magari - ha, poi, aggiunto - la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso, non saprei“. Dalle prime dichiarazioni rilasciate da Tiberio Carcano (questo è il nome dell'ex conoscente della Incorvaia, ndr), si evincerebbe, quindi, che quest'ultimo e la gieffina non abbiano avuto una relazione importante, seppur si siano frequentati per almeno un mese.

Nel suo intervento, ha voluto sottolineare, inoltre, che non si sente adirato nei riguardi di Clizia, per le effusioni amorose avute da lei con il coinquilino Paolo: “Ho visto il loro bacio, ma appunto non siamo fidanzati e non ho nulla da recriminarle. E’ giusto che Clizia si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Clizia non si sta comportando male con me, anzi".