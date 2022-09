Compleanno in famiglia per la piccola Sofia Valentina Berlusconi: la cena coi genitori

Festa in famiglia per la famiglia Berlusconi. Lo scorso sabato (10 settembre) è stato, infatti, festeggiato il compleanno della piccola Sofia Valentina, figlia di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, che ha spento sette candeline.

Sofia Valentina è la secondogenita dell'amministratore delegato di Mediaset e della conduttrice di Verissimo. Il compleanno è stato festeggiato al ristorante "I Gemelli" di Portofino, uno dei più informali della piazzetta della località ligure (guarda la gallery). Una cena ristretta per pochi intimi, in cui la piccola Sofia Valentina ha potuto soffiare le candeline insieme agli amici e a suo fratello Lorenzo Mattia, che ha 12 anni. Grandi sorrisi per la famiglia Berlusconi e momenti di tenerezza tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, immortalati dai fotografi mentre si scambiano affettuosi baci e carezze.

La famiglia di Pier Silvio Berlusconi ha scelto di vivere a Portofino, lontana dalla mondanità di Milano. Qui conducono una vita ritirata, molto tranquilla, non sotto i riflettori. Anche le vacanze appena terminate sono state trascorse lontane dalle località estive più rinomate. L'ad Mediaset è un amante delle vacanze in barca e anche quest'anno ha deciso di partire con la famiglia, composta da Silvia Toffanin e dai due figli, in direzione Francia e Corsica. Il mare è una delle grandi passioni di Pier Silvio Berlusconi, che spesso viene fotografato insieme alla famiglia sui sup. La vita all'aria aperta è uno dei momenti di relax che l'ad Mediaset si concede nelle poche pause che la vita lavorativa gli concede. Il figlio del Silvio Berlusconi è un appassionato di sport e di jogging, attività che spesso svolge a Portofino. Nei prossimi giorni, Silvia Toffanin riprenderà la conduzione di Verissimo, programma di informazione della rete ammiraglia Mediaset.