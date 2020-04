Costantino della Gherardesca e quel consiglio a Soleil: "Ti conviene essere genuina in TV"

Pechino Express si è concluso con la vittoria de Le Collegiali, ma tra le coppie più discusse di questa ottava edizione c’è stata quella composta da Soleil Sorge e la madre Wendy Kay.

Le due, che formavano la squadra di Madre e Figlia, sono state eliminate dal gioco durante la corsa e, a conclusione della puntata che ha decretato la loro uscita di scena, non hanno esitato a commentare in maniera negativa l’atteggiamento di Costantino della Gherardesca che, in più di un’occasione, le ha descritte come “cattive”.

“ È una definizione data a Soleil per la sua competitività e Costantino Della Gherardesca l’ha attribuita a noi come coppia – ha detto Wendy sui social - .Questo ha portato molti ignoranti a una sorta di cyberbullismo, aizzato purtroppo dal conduttore: le persone non si rendono conto dei danni fatti da una comunicazione sbagliata [...] Paradossalmente la nostra è la coppia più sincera e buona di quest’edizione ”.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, però, il conduttore di Rai 2 ha commentato queste parole della Kay rivelando un retroscena riguardante i suoi rapporti con Soleil. “ L’accusa è folle, ovviamente. Hanno fatto come Corinne Clery, che davanti a me faceva sorrisoni e dietro l’angolo insultava il povero Angelo, poi dava la colpa a me – ha detto Costantino della Gherardesca - . Abbiamo solo riportato in tv quello che è successo, non abbiamo inventato nulla ”.

Ad oggi, tuttavia, pare che i rapporti tra lui e la coppia di Madre e Figlia siano buoni tanto che, a telecamere spente, il conduttore si è sentito in dovere di dare un consiglio alla Sorge. “ A Soleil l’ho detto: ‘Ti conviene essere più genuina in tv’ – ha rivelato lui - . Credo che l’abbiano capito perché si sono ricredute e ora mi riempiono di cuori su Instagram ”.