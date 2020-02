Pechino Express, Soleil Sorge sbotta contro la madre: "Imbecille!"

Pechino Express ha ufficialmente riaperto i battenti. La seconda puntata dell'adventure-game di Rai 2 era stata segnata dall'infortunio di Asia Argento ad un ginocchio - costato all'attrice la sua uscita prematura dal gioco. A cui la stessa aveva preso parte in coppia con Vera Gemma, con la quale formava la squadra dei Sopravvissuti. Al posto dell'attrice, era poi subentrato l'ex gieffino Gennaro Lillio. E, nella terza puntata ( trasmessa lo scorso 25 febbraio) del gioco condotto da Costantino Della Gherardesca, quest'ultimo ha guidato i concorrenti tra le assolate strade thailandesi, nel percorso intrapreso per raggiungere la terza tappa del viaggio 2020. Un viaggio con destinazione Bangkok, tappa finale della nuova puntata, per il quale i viaggiatori sono stati chiamati a percorrere 532 km proprio al fine di poter raggiungere la capitale della Thailandia. La prova in questione si è rivelata ricca di colpi di scena per i telespettatori e all'insegna della scoperta di nuove culture, usi, costumi e cibi autoctoni per i viaggiatori.

Uno dei momenti salienti dell'ultimo episodio di Pechino Express è stato, indubbiamente, quello in cui Vera Gemma, membro superstite dei Sopravvissuti, è diventata protagonista di una lite con Soleil Sorgé. Quest'ultima membro del team Mamma e figlia, formato in coppia con la madre Wendy Kay. Ad aggiudicarsi la vittoria della nuova tappa sono stati, alla fine, i Wedding Planner, che hanno battuto le Top, seguite al terzo posto da Mamma e figlia, al quarto dai Gladiatori, i Sopravvissuti giunti al quinto e i Collegiali al sesto. Il duo eliminato dal gioco è, invece, stato quello dei Palermitani, formato da Annandrea Vitano e Claudio Casisa.

Inoltre, nel nuovo appuntamento tv, l'ex volto di Uomini e donne nonché ex-naufraga de L'isola, Soleil Sorge, ha ostacolato il percorso intrapreso dai Sopravvissuti, Vera Gemma e Gennaro Lillio. E lo ha fatto distendendosi sull'auto che avrebbe offerto di lì a poco agli avversari il tanto ambito "passaggio". Il gesto provocatorio dell'italo-americana ha fatto infervorare Vera, tant'è vero che quest'ultima ha chiesto al compagno di squadra, Lillio, di spostare la rivale, stizzita: "Sposta sta putt**a!". “Non c’è scritto da nessuna parte che non posso impedirvi di partire fermandomi con il mio corpo, in amore e in gioco tutto è lecito”, ha risposto prontamente la Sorge.

E Vera è tornata ad attaccare la rivale: “Allora la prossima volta io te meno”. L'acceso botta e risposta avvenuto tra le due concorrenti è diventato in poco tempo virale, nel web. E non è solo per via della lite in questione, che ora Soleil è al centro dell'attenzione mediatica.