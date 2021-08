De Gregori e Ultimo stanno con Salmo. Ma interviene pure il Ministero

Non accennano a placarsi le polemiche sul concerto live di Salmo a Olbia. Sono tanti gli artisti che hanno criticato la decisione del rapper sardo di esibirsi senza adottare le precauzioni richieste dall'attuale norma, che prevede controlli e un numero contingentato di persone. Tra loro anche Alessandra Amoroso e Fedez, che ha fatto anche di più, puntando il dito contro le amministrazioni locali e regionali.

Dopo la precisazione del presidente della Regione Sardegna, che ha negato che dal governo regionale sia arrivata l'autorizzazione, è arrivata anche la spiegazione di Salmo su come è riuscito a montare il palco e a esibirsi con l'inganno. Ma tra le tante proteste di chi ora teme che l'azione di uno possa compromettere i sacrifici di molti, ci sono artisti che hanno supportato la causa di Salmo. Uno è Francesco De Gregori e l'altro è Ultimo.

Oggi e domani, il Principe sarà in concerto ad Alghero per il suo De Gregori & Band Live - The greatest hits Tour. Un evento organizzato nel rispetto delle regole, come richiede la prassi. Ma Francesco De Gregori non ha badato a come Salmo abbia realizzato il suo concerto live, concentrandosi su quello che è stato il contenuto della protesta, dal suo punto di vista condivisibile. " Io gli sono comunque grato per aver richiamato l'attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15 mila in uno stadio mentre per i concerti all'aperto c'è un limite di mille persone sedute e distanziate ", ha scritto Francesco De Gregori su Facebook.

Il post, poi, continua: " A che serve allora il Green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo? Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale. Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica leggera e per il nostro pubblico ". Quando a parlare è uno dei senatori della musica italiana, a reagire è direttamente il ministero della Cultura, che con un post su Twitter smentisce le parole di Francesco De Gregori: " Nessuna penalizzazione per la musica dove sono in vigore le stesse misure di sicurezza previste per lo sport, anzi più favorevoli per i concerti sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all’aperto ".

Nessuna penalizzazione per la #musica dove sono in vigore le stesse misure di sicurezza previste per lo sport, anzi più favorevoli per i concerti sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all’aperto.

Ecco la tabella di sintesi. #COVID19 @fdegregori @MinisteroSalute pic.twitter.com/hGlTFwcs2D — Ministero della Cultura (@MiC_Italia) August 16, 2021

Anche Ultimo ha condiviso la posizione di Salmo sugli eventi musicali: " Ci sono concerti che non sembrano concerti, serate in discoteca che sembrano concerti, assembramenti concessi e assembramenti vietati. Che senso ha poter prendere ogni giorno aerei dove sono tutti attaccati – in un luogo chiuso e piccolo – e poi per dover fare un concerto in uno spazio aperto e grande, la gente deve stare seduta con mascherina e distanziata? ".

Ultimo, poi, ha proseguito nella sua riflessione: " Hanno tutti paura di decidere, perché farlo comporta delle conseguenze. E se queste dovessero essere negative, si perderebbero consensi. Ma la politica non può basarsi sul porto sicuro e sul non muoversi per paura di sbagliare. Siamo fermi da 2 anni e abbiamo la necessità di tornare a fare il nostro mestiere ". Il cantante ha sottolineato che " se abbiamo introdotto il Green Pass, proviamo a tornare tramite questo strumento: con responsabilità e civiltà reciproca. Perché oltre il Green Pass sinceramente non so cos’altro possa esserci. Se anche con questo strumento continuiamo a limitare le capienze per me è sbagliato ".